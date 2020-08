Mielipidekirjoitus: Lapsia ei ole ajateltu yhtään

Tuli mieleen, kun eppuluokkalaistani saattelin kouluun, että on se kumma kun muuten lapsiystävällisessä kunnassa ei ole keskustassa suojateitä merkitty esimerkiksi Suutarintiellä, kukkakaupan ja Toinilan kohdalla. Suojatieviivat puuttuvat myös Kyläsepän kohdalta, missä on tosi vaarallinen tienylitys! Miksei niitä ole laitettu kuntoon jo ennen koulun alkua?

Ongelmana on myös se, että pienet lapset kulkevat nyt osin autotiellä, kun tietöitä tehdään kävelyteilläkin. Perjantaiaamuna joku auto ajoi kovaa ohi, kun pieni koululainen huterasti polki pyörällään. Miksi tietöitä tehdään juuri nyt kun koulut alkoivat? Tosi vaarallista ja ajattelematonta on se, miten tämä homma on organisoitu. Lisäksi naapurikaupungeissa on melkein joka koulun luona lapsista varoittavia merkkejä – miksei meillä?

Kunta ei voi kuulemma vaikuttaa työmaa-asiaan, koska se on Ely-keskuksen. Ely:ltä kerrottiin, että työt ovat viivästyneet, eikä esimiestä voi tavoittaa nyt loman aikana, eikä sijaista kuulemma ole. Suojatiemaalaukset tulevat myöhemmin, kun ne säästösyistä tehdään kerralla. Poliisi kertoi, että jos tie tai kevyenliikenteenväylä katkaistaan tietyömaan vuoksi, pitäisi järjestää liikenteenohjaus. Eipä ole mitään ohjausta tai muuta reittiä järjestetty, että eipä Ely lakeja noudata. Toivon enkeleitä pienille kulkijoille.

– Huolestunut äiti