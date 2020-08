Metsästäjä, muista tehdä saalisilmoitus

Metsästyskausi alkoi maanantaina kyyhkysjahdilla. – Iso osa Petäjävedenkin metsästäjistä kuitenkin kokee varsinaisina avajaisina 20.8., jolloin metsästys vesilintujen ja karhujen osalta alkaa. Silloin saa myös harjoittaa koiria vapaasti, Petäjäveden riistanhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Keijo Ekman kertoo.

Yhteisluvassa, johon Petäjävesi kuuluu, on kolme karhunkaatolupaa. Ekmanin mukaan Petäjävedellä on pyörinyt nyt paljon karhuja, ja ne ovat tehneet tuhojaan myös mehiläispesillä. – Nyt ne pysyvät metsässä, kun on paljon vattuja. Samoilla marjamailla kannattaa pitää meteliä, niin karhu väistää, Ekman sanoo.

– Vesilintujen metsästyksessä tulee huomioida uutena asiana, että taantuvista vesilinnuista pitää tehdä saalisilmoitus, Ekman muistuttaa. Ilmoitus on tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa pyydystämisestä haapanasta, jouhisorsasta, heinätavista, lapasorsasta, punasotkasta, tukkasotkasta, haahkasta, allista, tukkakoskelosta, isokoskelosta ja nokikanasta. Ilmoitus tehdään riistakeskukseen kirjallisesti lomakkeella tai kätevimmin Oma riista -palvelun kautta. Hanhissa ja vesilinnuissa on rauhoitettuja lajeja, joita ei saa metsästää, ja niihin on tullut myös joitain uusia lajeja viime vuodesta.

– Ja muistetaan turvallinen metsästys: ei vaakalaukauksia, eikä ketään saa olla ammuttavan kohteen takana. Vesilintumetsästyksessä lyijyhaulit ovat kiellettyjä ja jokainen kerää ja vie ampumansa hylsyt ja muut roskat pois.

Ekman muistuttaa, että jos itsellä ei ole noutavaa koiraa, niin apua saa Petäjävedeltä hyvin. – Yksi listaus koiranomistajista löytyy Petäjäveden Erämiesten kotisivuilta koiratoiminnasta. – SK

Upeat sepelkyyhkykuvat on Pentti Valkeajärven ottamia.