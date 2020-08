Koulu alkaa ja Patrik Kettusesta tulee ekaluokkalainen (Juttu vain tilaajille)

Koulupöytä, vasta tapetoitu huone ja Star Wars -penaali saavat koulun alun tuntumaan sopivan jännittävältä.

Koulu alkaa ja Patrik Kettusesta tulee ekaluokkalainen

Kirkonkylän koululla aloittaa tänä syksynä 1A-luokalla 18 oppilasta, opettajana Päivi Tyrväinen, ja 1B-luokan 19 lasta luotsaa Riikka Rahikainen. Kintaudella aloittaa 19 eppua opettajanaan Veera Pelkonen.

Kirkonkylän Pappilanpellolla asuva Patrik Kettunen on valmistautunut hyvin koulun alkuun. Reppu ja penaali on valmiina koulua varten ja oikeastaan koko Patrikin huone on uudessa kouluasennossa. Huoneeseen on tuotu koulupöytä ja -tuoli ja seinät on tapetoitu Patrikin toiveen mukaisesti sinisellä tapetilla ja valtavalla Star Wars -hahmolla.

Pöydän ääressä Patrik istuu aina silloin, kun haluaa olla rauhassa ja piirrellä. Yleensä se onnistuu parhaiten silloin, kun pikkusisko Mariko nukkuu päiväunia. Piirustuksiin ilmestyy erilaisia supersankareita, ja niiden nimetkin syntyvät kirjain kirjaimelta, kun äiti auttaa.

– Koulussa pitäisi osata lukea, mutta mä en kyllä osaa, Patrik huolehtii. – Pitää myös osata ajaa pyörällä ilman apupyöriä. Sen mä opin tänä kesänä! Mä ajoin kaverin pyörällä, jossa ei ollut apupyöriä ja huomasin että mä osaan, Patrik kertoo iloisesti.

Patrik on innoissaan kouluun lähdöstä. Omalle 1A-luokalle on tulossa useita kavereita eskarista ja PetPetin jalkapallojoukkueesta, ja tuntuu kivalta päästä aloittamaan jotain ihan uutta. Vielä on kuitenkin vähän epäselvää, mitä koulussa oikeastaan tehdään. – Pitää tehdä tehtäviä ja istua pitkään paikallaan ja tehdä paljon hommia, Patrik miettii.

Jännittääkö koulun alku? – Kyllä mua 4-vuotiaana jännitti tosi paljon.

Entä nyt 6-vuotiaana? – No vähän, Patrik myöntää.

Kouluun tutustuminen toteutui keväällä koronan takia vähän eri tavalla kuin yleensä. Patrik kävi kaksi kertaa eskarilaisten kanssa koulun pihalla, mutta sisälle ei päässyt.

Nyt aluksi Patrik kulkee koulumatkaa Supattra-äidin kyydillä. – Patrik ei ole vielä liikkunut itsekseen. Kyllä hän varmaan osaisi, mutta minä en uskalla päästää. En oikein osaa jättää lapsia yksikseen, minulla tulee helposti huoli heistä. Tiedän, että kun jätän Patrikin ensimmäisenä päivänä kouluun, täytyy itkeä, Supattra Kettunen sanoo haikeasti.

Ekaluokkalaisen suhteen huolta vähän helpottaa uusi puhelin, johon on asennettu sovellus, jolla voi seurata, missä lapsi liikkuu ja muutenkin valvoa puhelimen käyttöä.

Kettusen perheeseen kuuluu Supattran ja Patrikin lisäksi isä Mikko ja pikkusisko Mariko, 3. Mikko ja Supattra tutustuivat alun perin netissä ja puolen vuoden kirjoittelun jälkeen he tapasivat Thaimaassa ensimmäisen kerran. Häät vietettiin Thaimaassa talvella 2012 ja heti sen jälkeen pariskunta muutti Petäjävedelle asumaan.

– Olen täältä kotoisin, niin tuntui itsestään selvältä, että muutetaan tänne, Mikko Kettunen kertoo.

Supattra Kettuselle Suomessa ja maalla asuminen on ollut helppoa. – Asuin Thaimaassakin maalla, 13 kilometriä lähimmästä kaupungista. Tykkään asua täällä ja rakastan lasten kanssa olemista. Opiskelen parhaillaan lastenohjaajaksi, Supattra Kettunen kertoo. – MY