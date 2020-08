Kintauden kevyenliikenteen väylälle 544.000 euron avustus: ”Se toteutuu nyt tai ei koskaan” (Juttu vain tilaajille)

Kintauden kevyenliikenteen väylälle 544.000 euron avustus

”Se toteutuu nyt tai ei koskaan”

Kesälomien aikaan kilahti iloinen uutinen sähköpostitse kunnan tekniseen toimeen: vuosikausia odotettua Kintauden kevyenliikenteen väylää varten Keski-Suomen Ely-keskus on myöntänyt Petäjäveden kunnalle noin 544.000 euron avustuksen. Tiehankkeen kokonaiskustannusarvio on 777.000 euroa, josta avustuksen jälkeen kunta maksaa loput noin 233.000 euroa.

Hanketta on valmistellut ja vienyt eteenpäin viimeksi kuntatekniikan insinööri Marko Riihimäki, ja sitä ennen lukuisat muut kunnan päättäjät ja virkamiehet. Kevyenliikenteenväylää on odotettu Kintaudella jo vuosia parantamaan pienten alakoululaisten koulutien turvallisuutta. – Nyt aika oli kypsä. Itse ajattelen, että se toteutuu nyt tai ei koskaan, Riihimäki tuumaa.

Riihimäen mukaan, jos kaikki menee hyvin, voidaan jo tänä syksynä aloittaa työmaasuunnittelu, sopia vuokrauksista ja maa-alueen hallinnoimisista sekä aloittaa puuston raivaus. Yksi vanha hirsirakennus (kuva alla) pitää siirtää, koska se jäisi liian lähelle uutta kevyenliikenteenväylää, ja asiasta on Riihimäen mukaan oltu jo yksityisen omistajan kanssa yhteyksissä. Kilpailutusten jälkeen myös kustannusarvio tarkentuu. Riihimäen mukaan loput rakennustyöt tehdään näillä näkymin ensi kesänä 2021, joten ehkä vuoden päästä syksyllä se on jo koululaisten käytössä.

Uutta kevyenliikenteenväylää tulee Kintauden koulun läheisyyteen yhteensä noin 820 metriä. Se alkaa Kintauden pysäkkitien kohdalta ja päättyy Pihlajaniementien pohjoispuolelle. Riihimäki kuvailee, että aluksi tie kulkee vasenta laitaa koululta päin katsottuna, ja ennen myllysiltaa se vaihtuu oikealle puolelle tietä (katso suunnitelmakartta alla).

Rautatien ylitys on kriittinen. Sillalle tuleekin kevyttä liikennettä varten rautarakenteinen ja omilla perustuksillaan oleva siirtosilta, joka tulee nykyiseen siltaan kiinni. Kunta tekee siirtosillasta vuokrasopimuksen.

Myllyjoen ylittävän sillan pielessä työskennellessä on lisäksi otettava huomioon, että se on muinaismuistolailla suojeltua, kulttuurihistoriallisesti arvokasta aluetta ja sillan lähellä on kivikautinen asuinpaikka. Riihimäki kertoo, että suojeltu alue on myös osittain tielinjauksen alla. Siltatyömaalla tulee olemaan mukana Museoviraston asiantuntija. – SK

(Suunnitelmakartta: Petäjäveden kunta)

Myllypelto. (Kuva: Marko Riihimäki)

Räihän sillalta. (Kuva: Marko Riihimäki)