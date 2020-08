Kimalle kammarilla on kauniit tilat Petäjävesi-lehden yhteydessä. Petäjäveden Petäjäisillä on vuokrattavana edelleen noin 90 neliötä liike- ja toimistotilaa.

Kimalle kammari aloitti Asematiellä

Uutena kauneusalan yrittäjänä on aloittanut petäjävetinen Linda Sarava, 31. Kokkina aikaisemmin työskennellyt Sarava opiskeli työnsä ohessa uuteen ammattiin kynsiteknikoksi ja kävi myös yrittäjäopinnot, jotka osoittautuivatkin tarpeellisiksi. Korona siirsi aloitusta muutamalla kuukaudella. Sopivat toimitilat löytyivät Petäjävesi-lehden yhteydestä ja Kimalle kammari avasi ovensa elokuun alusta.

Kimalle kammari tekee luonnonkynnelle laukkauksia ja geelivahvennuksia. Kynsiin saa vaikka minkälaista koristetta ja kimallusta – toisaalta myös hillityt, luonnolliset kynnet ovat myös muodissa. Sarava käyttää työskennellessään maskia ja hygieniasta huolehditaan erityisen hyvin. – Toivon, että jatkossa voin kasvattaa palveluvalikoimaa.

Hyppy yrittäjäksi kävi lopulta helposti ja Sarava irtisanoutui kokopäivätyöstään. – Halusin tehdä omaa juttua, Sarava tuumaa. Myös puoliso Markku Sarava on yrittäjä maanrakennusalalla, ja hänkin on kannustanut. Metsäkulmalla asuvaan perheeseen kuuluu myös alle kouluikäinen tytär. Linda Sarava tykkää tehdä käsillään ja askartelee kaikenlaista vapaa-ajallaan. Ruuanlaitosta taas on löytynyt uudenlainen ilo, kun sitä ei tee enää työkseen.

Luvassa on avoimien ovien päivät 2.9. kello 16-18, jolloin Kimalle kammariin, Mirkan lemmikkitarvikepuotiin ja Petäjävesi-lehteen sekä vapaisiin vuokratiloihin voi käydä tutustumassa. Paikalla on Nosh-vaatemerkkiesittelijä, tarjolla mehua ja keksiä ja pihalla palvelee lettukahvio (lettu+kahvi/tee 5e, käteismaksu). Luvassa arvontoja kävijöiden kesken.