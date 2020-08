Tiia Savela itse harrastaa “erakkohommia” eli puutarhaa, metsää ja sieniä.

Kansalaisopistolla aloitti uusi osastonjohtaja

Kerttu Karppisen lähdettyä muualle töihin, Keuruun kansalaisopiston Petäjäveden osastonjohtajana on aloittanut Tiia Savela.

Savela on toiminut seitsemän vuotta Petäjävedellä venäjän kurssien opettajana, ja nyt osa-aikainen osastonjohtajan työ alkoi varsinaisen päivätyön, Gradian opiskelijanohjaan työn ohessa. Kintaudella perheensä kanssa asuva Savela on monelle petäjävetiselle tuttu työskennessään aiemmin kymmenen vuotta Petäjäveden yläkoulussa.

Savela kuuntelee mielellään kurssitoiveita, kuten edeltäjänsäkin. – Myös opettajana on suotavaa tulla esiin, jos löytyy osaamista, jota tarjota, hän kannustaa.

Syksyn opinto-ohjelma on tullut postitse kotiin viime viikolla ja vihkosia on jaossa myös kirjastossa. – Tänä vuonna Petäjävedellä uutena alkaa ukulelen yksilöopetus, huovutusta sekä Digiloikka yhdessä -kurssi, joka on suunnattu niille, joilla ei ole vielä kauheasti kokemusta tietotekniikasta, Savela kertoo. Uutuuksina luvassa on myös mindfulnessia ja hypnosynnytysvalmennusta, jonka ohjaaja löytyi omalta kylältä.

Syksy aloitetaan lähiopetuksena, mutta koronatilannetta ja suosituksia seurataan tarkasti. Nyt kurssit, jotka on mahdollista järjestää koronatilanteen niin vaatiessa etäopintoina, on merkitty ETÄ-tunnuksella.

Koronan vuoksi Petäjäveden osaston 50-vuotisjuhla peruuntui keväältä, mutta sitä on nyt suunniteltu pidettäväksi 25.10. auditorio Miilussa. – Juhlan toteutuminen riippuu nyt mikä tautitilanne silloin on. Toivottavasti saamme juhlaan myös opiskelijoita mukaan esiintymään.

Kurssit järjestetään, jos mukaan ilmoittautuu vähintään viisi opiskelija, viikonloppukursseille tarvitaan seitsemän. Yhden kerran kurssilla voi käydä tutustumassa. Ilmoittautuminen kursseille alkoi eilen keskiviikkona.

– Elinikäisen oppimisen kannalta kansalaisopiston toiminta on tärkeää. Se on myös tärkeä sosiaalisten kontaktien paikka. On hienoa, että pienellä paikkakunnalla voidaan tarjota monipuolisia harrastusmahdollisuuksia, myös Kintaudella ja Ylä-Kintaudella, Savela sanoo. – SK