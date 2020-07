Toinilassa upea taidenäyttely (Juttu vain tilaajille)

Polun varrelta -näyttelyn suurikokoisin työ on Aino Kajaniemen Ajan kulku. Esimerkkejä näyttelyn hienoista töistä löydät kuvagalleriasta jutun lopusta.

Koko perheen taide-elämys

Tänä kesänä Taidetila Toinilassa on tarjolla sadunomainen ja nostalginen taidenäyttely, joka on niin kaunis katsella, että kokematonkaan taidenäyttelyn kävijä ei jääne kylmäksi.

Esillä on kuuden keskisuomalaisen kuvataiteilijan Aino Kajaniemen, Kristiina Lempiäinen-Trzaskan, Paula Myllymäen, Johanna Mäkitalon, Minja Revonkorven ja Maarit Siltamäen teoksia teemalla Polun varrelta. Kyseessä on yksi Jyväskylän taiteilijaseuran 75-vuotisjuhlanäyttelyistä, joita on esillä ympäri Keski-Suomea vähän pienemmilläkin paikkakunnilla.

Näyttelyn teokset on toteutettu monenlaisilla tekniikoilla, mikä tekee näyttelystä erityisen mielenkiintoisen. Keskenään erilaiset teokset sopivat hyvin Toinilan pieniin, erivärisillä tapeteilla päällystettyihin huoneisiin – joka huone on oma kokonaisuutensa.

Kaiken ikäisiä ihastuttavat varmaankin Mirja Revonkorven kiiltokuvista kollaasitekniikalla toteutetut taulut. Kiiltokuvat ovat teemana myös työryhmän toteuttamassa lyhytelokuvassa, joka on yhtenä teoksena esillä näyttelyssä. Etenkin käsityöihmisiä puhuttelevat upeat Aino Kajaniemen kuvakudokset, joissa teoksen kuvat on kudottu valkoiselle kangastaustalle.

– Aino Kajaniemi on kehittänyt tekniikan itse. Jos tarkkaan katsoo, monien teoksessa olevien henkilöiden hiukset on kudottu oikeista hiuksista, Kristiina Lempiäinen-Trzaska esittelee.

Lapset löytävät näyttelystä monia kuvia eläimistä ja kasveista ja luonnon ystäviä ilahduttavat Johanna Mäkitalon suuret taivasta ja näköaloja kuvaavat teokset.

– Tilan tuntu kiehtoo minua, sitä ei täällä Keski-Suomen metsäisessä mäkimaastossa voi aistia samalla tavalla kuin Etelä- ja Pohjois-Suomessa, sanoo Mäkitalo.

Synkempiä sävyjä on nähtävissä Paula Myllymäen pienissä, nukkemaisia kasvoja esittävissä piirroksissa sekä installaatiossa Suru, jossa elämänlankoja kudotaan surun mustaan kudelmaan. Kristiina Lempiäinen-Trzaskan Kulkijat-teoksessa viitataan korona-aikaan ja siihen, miten ihmisjoukot kulkevat terveydenhoidon asiantuntijoiden perässä täysin riippuvaisina heidän tiedoistaan.

Kokonaisuutena taidenäyttely sekä Toinilan ulkopuolella kiemurteleva taidepolku on elämys, joka sopii koko perheelle ja antaa varmasti jokaiselle jotakin. – MY

Polun varrelta –näyttely on avoinna Toinilassa 1.8. saakka ke-pe klo 14–18 sekä la klo 12–16. Vapaa pääsy.

Teosten tekijä- ja nimitiedot löytyvät tiedoston nimestä.