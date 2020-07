Näillä mennään: käsidesillä, tekemisellä, asenteella ja pillimehulla.

PetPet -07 jalkapallo: ”Verta, kamppailua, kyyneleitä ja hikeä”*

Petäjäveden Petäjäisten -07 junioreiden kesän jalkapallokausi Itäisen alueen P-13 kakkosessa jatkui 14.7 kotikentällä vanhaa tuttua vastustajaa KeuPa:a vastaan. Kaksi edellistä ottelua meni hiukan sarjaan katkerat, mutta tappioista sisuuntuneina pojat saapuivatkin kentälle täynnä voitontahtoa ja petäjäistä asennetta. Edeltävissä harjoituksissa oli edelleen keskitytty perusjuttuihin, painotettu liikettä, syöttötarkkuutta ja ennen kaikkea rohkeutta laukoa. Jo lämmittelyssä soi ainakin allekirjoittaneen päässä Arch Enemyn ”We will rise” ja poikien otteissa väreili saman sävyinen reipas itsevarmuus.

Matsi alkoi hiukan jäätävällä takaiskulla seitsemännellä minuutilla KeuPan hienon kuvion päätteeksi. Moinen ei kuitenkaan lannistanut poikia, vaan päinvastoin oma peli alkoi rullata paremmin, vaikka KeuPa luonnollisestikin sai lisävirtaa avausmaalistaan. Vakio pakinpaikan sijasta maalivahtina pelannut Jani Virkkunen koppasi muutaman ”gamesaverin” ja näiden myötä homma pysyi hallussa. Kaivatun ja ansaitun tasoituksen maalasi Matias Seppänen 17. minuutilla ja tämän jälkeen oma peli vapautui. Kymmenisen minuuttia tasoituksen jälkeen Samu Korkiavuori toteutti harjoituksissa painotettua teemaa, eli laukoi silloin kun on tilaa. Tuloksena komea 2-1 johtomaali suorastaan sievällä kaukolaukauksella. Loppuerän peli aaltoili päästä päähän ja erätauko osui juuri sopivaan saumaan. Taukopsyykkaus, nestettä koneisiin ja toiseen erään lähdettiin tiukalla tavoitemoodilla.

Hieman yllytettynä ja joku voisi väittää jopa, että lahjottuna Matias napsautti seuraavan maalinsa 38 minuutilla ja tilanne oli jo mukavasti 3-1. Paine pysyi KeuPa:n puoliskolla ja 42 minuutilla Antero Lindholm raapi 4-1 johdon maaliviivalta kuitaten näin tyylikkäästi edeltävät yli-/ohilaukauksensa. Vain pari minuuttia tämän jälkeen Konsta Kuukkanen napautti 5-1 johtomaalin ”Antsan” esimerkin innoittamana. KeuPa ei kuitenkaan lannistunut, jaksoi hienosti vääntää ja teki tyylikkään kavennuksen. Muutama minuutti takaiskun jälkeen pojat saivat taas touhun uomiinsa. Antero kihautti 6-2 johdon, Iiro Väänänen kaunisteli 7-2:een nätillä vasurilla likivolleyna suoraan syötöstä ja Antero tienasi knallin laukomalla 8-2 johdon. Loppuminuuteilla Konsta stilisoi numeroita vielä 9-2:een ja Roope Lindholm tälläsi tarkankauniilla laukauksella 10-2 loppunumerot.

*Tässä vaiheessa siis pahoittelut harhaanjohtavasta otsikosta. Eli ei kannata kääntää Googlella ”Blood, toil, tears and sweat”, vaan otsikko pitää mieluummin lukea sanoin ”Käsidesiä, tekemistä, pillimehua ja asennetta”. Pojilla on päällä Winston Churchill:a uudelleen mukaillen juuri sellainen meininki ja moodi, jolla voidaan katse kirkkaana ja leuka pystyssä lähteä seuraaviin otteluihin: ”We shall go on to the end… We shall fight with growing confidence… We shall never surrender!!!”

– Janne Väänänen

Matias, Konsta ja Antero piinaamassa KeuPa:n puolustusta.