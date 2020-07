Petäjävedellä voi nyt myydä mustikkaa ja puolukkaa marjateollisuudelle

Antero Simsiö (vas.) ja Antero Kytölehto ovat valmiina ottamaan mustikoita vastaan.

Ostopiste odottaa ensimmäisiä myyjiä

Kyläsepän parkkipaikalle on avattu sotkamolaisen marjayritys Marjexin ostopiste. Pisteellä ostetaan mustikkaa ja puolukkaa. Ostopistettä hoitaa Petäjäveden Lions Club ja se on avoinna joka iltapäivä.

– Ei ole vielä käynyt mustikan myyjiä, kertoo Antero Kytölehto, joka hoitaa ostopistettä tänään.

– Marjat punnitaan tällä vaa’alla ja siirretään näihin firman astioihin. Oman sangon saa takaisin, Kytölehto kertoo.

Poikkeuksellinen ostokampanja

Marjex on marjoihin ja sieniin erikoistunut yritys, joka tuottaa mm. mehuja, hilloja, kuivamarjoja ja pakastemarjoja. Marjex käynnisti heinäkuussa laajamittaisen marjanostoprojektin, jossa se perusti sata marjanostopistettä ympäri Suomen.

Poikkeuksellinen, suomalaisille marjastajille suunnattu ostokampanja toteutettiin, koska ulkomaisen työvoiman saanti on koronapandemian vuoksi vaikeutunut, kertoo Marjexin toimitusjohtaja Janne Naapanki.

– Kampanjan onnistumista on vielä liian aikaista arvioida. Ostopisteet ovat olleet auki vasta muutaman päivän, sanoo Naapanki.

– Tavoitteemme on saada kasaan miljoona kiloa mustikkaa tänä kesänä.

Mustikkakilon ostohinta on tällä hetkellä 2 euroa/kg. Mustikka ostetaan puhdistamattomana, eli marjat voi viedä ostopisteelle suoraan metsästä.

Ostopisteeltä marjat kuljetetaan joka päivä Arctic Groupin pakastamoille, jossa marjat ”tunneloidaan” eli pikapakastetaan tuulitunneleissa, joiden lämpötila on jopa -42°C. Pakastuksen jälkeen marjat puhdistetaan Sotkamon tuotantolaitoksen puhdistuslinjalla.

Myydäkö tuttavalle vai teollisuudelle?

Miten Marjex pystyy kilpailemaan marjojen yksityisen kaupan kanssa, joka pyörii vilkkaana esimerkiksi Torissa ja Facebookissa? Keski-Suomessa mustikkaa myydään tyypillisesti 35-50 eurolla/sanko, riippuen siitä onko marja puhdistettua vai ei. Tällöin kilohinnaksi muodostuu 5–7 euroa (olettaen, että sangollinen mustikoita painaa n. 7 kg).

– On ihan eri asia myydä roskaista marjaa kuin puhdistettua. Marjan puhdistaminen on isompi työ kuin sen kerääminen. En ole huolissani kilpailutilanteesta, Janne Naapanki kuittaa.

Marjexin marjanostopiste avattiin Petäjävedellä 21.7. ja sitä pidetään auki alustavasti kuun loppuun asti.

– Riippuu siitä, miten marjoja tulee, että miten kauan pidetään auki, kertoo Marko Kuukkanen Lions Clubista.

Marjexin Petäjäveden ostopiste Kyläsepän pihalla on auki joka päivä klo 15–19.

Tähän vaakaan mahtuu vähän isompikin marja-astia. Arctic International Oy on vuonna 2008 perustettu Sotkamolainen perheyritys, joka on osa Arctic Groupia. Arctic Groupin tuotemerkki Marjex on ollut markkinoilla jo 50 vuoden ajan.