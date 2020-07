Petäjäkodissa vierailujen rajoittaminen jatkuu vielä (Juttu vain tilaajille)

Petäjäkodin ainoa veteraani, Karjalasta kotoisin oleva Oiva Savolainen vierellään asumisyksikön esimies Anne Toivola-Mäkinen.

Tarkoitus on avata ovet kokonaan ja aloittaa päivä- ja muu normaalitoiminta 12. elokuuta

Petäjäkodin asukkailla on takanaan pitkä ja hiljainen kevät ja alkukesä. Maaliskuusta asti Petäjäkodin ovet ovat olleet kiinni, eivätkä omaiset päässeet aluksi vierailulle ollenkaan.

– Näköpuhelimella ollaan pidetty yhteyttä, kertoo Oiva Savolainen viitaten WhatsApp-puheluihin, joita hän on soitellut tyttäriensä kanssa.

– Ja ikkunan takaa on vilkutettu muutaman kerran, hän lisää.

Kevään mittaan, kun koronatilanne on rauhoittunut, on vierailut voitu aloittaa tarkoin erityisjärjestelyin.

– Omaiset soittavat meille etukäteen ja sopivat vierailusta. Vierailut järjestetään pääosin ulkona, ja omaisille annetaan kasvomaski ja käsidesiä suojavälineiksi, kertoo asumisyksikön esimies Anne Toivola-Mäkinen.

– Nyt kun on ollut sateisia ilmoja, olemme järjestäneet vierailuja myös sisällä, esimerkiksi takkahuoneessa ja Solikkosalissa.

Askel askeleelta takaisin normaaliin

Vaikka järjestelyt kuulostavat tiukoilta, vierailijoita on riittänyt.

– Ihmisiä on käynyt paljon, välillä pihat ovat ihan täynnä, Toivola-Mäkinen kertoo.

Ennen koronaa Oiva Savolaisella oli tapana tavata Jämsässä asuvia tyttäriään miltei päivittäin. Pitkän korona-ajan jälkeen on ollut suuri ilo tavata heitä kasvokkain.

– Tämä tuntuu mukavalta niin heistä kuin minusta. Kun saa nenäkkäin olla. Ei me mitään muuta tehdä kuin suuta soitetaan, Savolainen hymyilee.

Jos koronatilanne pysyy näin rauhallisena, tarkoitus on avata Petäjäkodin ovet kokonaan 12. elokuuta. Samalla aloitetaan Solikkosalin avoimet ruokailut, normaali päivätoiminta ja muukin toiminta kuten kioskinpito ja fysioterapiaryhmät.

– Koko korona-ajan päivätoiminta on ollut pysähdyksissä, mikä on iso asia kotona asuville vanhuksille ja muille päivätoiminnan asiakkaille. He ovat normaalisti olleet täällä päivätoiminnassa useita tunteja päivässä, jonka aikana on voinut esimerkiksi peseytyä ja ruokailla. Nyt ainoa tukimuoto on ollut kotipalvelu, Anne Toivola-Mäkinen kertoo.

Mukana kylän elämässä

Petäjäkoti rakennettiin vuonna 1994. Sitä ennen ikäihmiset asuivat Heinämäen vanhainkodissa.

– Se että ollaan tässä keskellä kylää, mahdollistaa erilaiset retket esimerkiksi hautausmaalle, kirkkoon ja torille. Muutama retki on tehty nyt koronakeväänäkin, Anne Toivola-Mäkinen kertoo.

Oiva Savolainen mittelee katseellaan Petäjäkodin seiniä ja pihamaata.

– Antti Koskinen sanoi, että minä olen ollut tämän Petäjäkodin alkuunpanija. Sanoin, että en usko, mutta voi se pitää paikkansa. Olin silloin lautakunnan puheenjohtajana, kun tätä alettiin rakentaa, Savolainen muistelee.

Savolainen on ollut mukana kunnan asioissa vielä ihan vastikään.

– Möin kunnalle sen maan, johon uusi vedenottamo rakennetaan. Ja hyvä kaivonpaikka sieltä löytyi, Savolainen myhäilee. – MY

Pihassa oleva kanala ilahduttaa sekä asukkaita että vierailijoita. Päiväkodin lapset ovat käyneet keskiviikkoisin “tipukävelyllä” eli katsomassa Petäjäkodin kanoja.