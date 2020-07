Olkkolan kesälampaat aloittivat urakkansa (Juttu vain tilaajille)

Lampaat sopivat mukavasti Olkkolan maisemaan. Akseli Ylikoski käy lampaita katsomassa monta kertaa päivässä.

Lampaat saatiin kuin saatiinkin tälle kesälle, vaikka projekti viivästyikin

Hirmuinen on urakka Olkkolan kesälampailla, se on sanottava! Yli hehtaarin kokoinen laidun pukkaa lähes miehen korkuista horsmaa, pajua, mesiangervoa, vattua ynnä muuta ja syötävää näyttää olevan niin paljon, että edes tämä 15 lampaan porukka ei voi tehdä siitä selvää.

– Erityisesti pajut ja horsma ovat lampaiden herkkua, eivätköhän ne saa alueen puhtaaksi elokuuhun mennessä, hymyilee lampaiden omistaja Eemeli Piesala.

Itse asiassa laitumen monipuolinen kattaus on syynä siihen, että kesälampaat lopulta saatiin Olkkolaan, vaikka projekti vähän viivästyi leikkipuiston hankehakemuksen pitkittyneen käsittelyn takia. Jos laitumella olisi ollut pelkkää heinää, niin se olisi ehtinyt kesän mittaan korsittua sellaiseksi, ettei siitä olisi enää lampaan ravinnoksi. Mutta tällä laitumella kasvusto on tuoretta ja verheää, ja sitä lampaat voivat syödä koko kesän.

Vettäkin on laitumella omasta takaa, ojissa ja pienessä lammessa. Lisäksi lampaat tarvitsevat kivennäisiä, joita ne saavat automaatista, jonka Eemeli Piesala aikoo viedä aitaukseen.

Eli varsinaista hoitamista lampaat eivät kaipaa, mikä on ehkä pienoinen pettymys alueen lapsille ja muille innokkaille lammaspaimenille. Mutta on lampaita mukavaa ihan vain katsellakin. Nämä lampaat ovat sen verran kesyjä, että ne tulevat usein ihan aidan lähelle syömään ja märehtimään, eivätkä hätkähdä aidan takana olevien ihmisten läsnäolosta.

Lampaita seurailemalla pääsee tutustumaan laumaeläimen toisaalta inhimilliseen ja toisaalta erikoiseen käytökseen. Jos esimerkiksi joku lampaista säikähtää jotain ja lähtee juoksemaan, hetkessä on koko lauma perässä, vaikkei todellista hätää olekaan. Hassua on se, kuinka lampaat aina tuntuvat olevan kiinnostuneita siitä samasta pajusta tai horsmasta, vaikka ympärillä on syötävää yllin kyllin. Sekin hämmästyttää, miten kovalla tahdilla lampaat syövät: pajukko vain tutisee, kun lampaat tunkeutuvat sen sisään ja tekevät siitä selvää.

Aikansa syötyään lampaat asettuvat märehtimään ja lepäilemään. Silloin näkee, miten lampaat nauttivat toistensa seurasta: ne makoilevat kylki kyljessä ja lepuuttavat päätään toisen selkää vasten.

Olkkolan lampaiden ruokkiminen on kielletty: jos lampaat oppivat, että ihmiset antavat ruokaa, ne huutavat äänekkäästi jokaisen ohi menevän ihmisen perään, mikä olisi Olkkolan kaltaisella vilkkaalla asuinalueella kestämätön tilanne.

Kesälampaat ovat Olkkolassa elokuun ensimmäiselle viikolle asti. Ensi kesänä lampaita on mahdollisuus ottaa useampaankin aitaukseen, jos Olkkolan asukasyhdistys saa niitä rakennettua. Tämä nykyinen aitaus saatiin avaimet käteen -periaatteella, eli Piesalan tilan pojat kävivät sen rakentamassa.

– Minulle sopii kyllä sekin, että muut tekevät aitaukset valmiiksi. Voisi olla hyvä idea tehdä aitaukset jo syksyllä, niin että ne olisivat sitten jo keväällä käytettävissä, Eemeli Piesala sanoo.

Jos aitauksia on useampi, lampaat vuorottelevat niissä kahden viikon välein. Eli lampaiden määrää ei tarvitse kasvattaa, päin vastoin.

– Toin tänne nyt ison lauman, koska laidunaika on niin lyhyt. Mutta normaalisti sopiva mitoitus on lammas puolta laidunhehtaaria kohti, Piesala sanoo. – MY