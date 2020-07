Mökki houkuttelee kesäisin (Juttu vain tilaajille)

Emme me täällä kovin usein pihakeinussa istuskele, jotain tekemistä on aina, Jari ja Sirkku Valkama toteavat.

Mökki houkuttelee kesäisin

Sirkku ja Jari Valkaman kesäpaikka sijaitsee Kintauden suunnalla, Pajulan kylässä. Talo on rakennettu 1940-luvun loppupuolella, heti sotien jälkeen, vakituiseksi asunnoksi.

– Tien varressa on ollut kymmenkunta vakituisesti asuttua taloa. Nyt ne ovat lähes kaikki tyhjentyneet ja siirtyneet kesämökkikäyttöön. Ainoastaan meidän lähinaapurissamme asutaan edelleen vakituisesti, Valkamat kertovat.

– Me emme ehdi kauhean paljon täällä olla, mutta kyllä me joka vuosi osan neljän viikon kesälomastamme täällä vietämme. Ja juhannuksen olemme yleensä täällä. Viikonloppuisin emme juuri tule tänne, Helsingistä on sen verran pitkä matka. Jos tänne asti lähtee, pitää olla sitten vähintään pitkä viikonloppu. Kesäkauden aloitamme monesti helatorstaiviikonloppuna, Sirkku Valkama selvittää.

– Talvella emme täällä yleensä käy, yhden joulun olemme täällä olleet. Lopetamme mökillä käymisen syksyisin, kun illat pimenevät. Märkä, pimeä ja kolea ei ole meidän mökkeilysäätämme.

Petäjäveden mökille Valkamia houkuttelee myös sukulaisten tapaaminen.

– Näen täällä kesäisin äitiäni, siskoani ja veljeäni paljon enemmän kuin talvisin. Vieressä oleva vanhempieni rakentama mökki on veljeni perheen käytössä, ja 85-vuotias äitinikin ajelee mökille kesäisin, Jyväskylästä kotoisin oleva Sirkku Valkama kertoo.

Vanhempien mökki naapurissa

Valkamat ovat päätyneet mökkeilemään Petäjävedelle Sirkun isän ansiosta.

– Isä oli kotoisin Kintaudelta ja minun mummolani oli Kintaudella, Sirkku Valkama kertoo.

– Vanhempani alkoivat rakentaa hirsistä kesämökkiä Huhtian rantaan 1970-luvun lopulla. Mökki on tehty itse kuorituista ja veistetyistä hirsistä, muistan, kun isäni ja veljeni kuorivat niitä. Kun vanhempieni mökki valmistui, minä taisin olla juuri sellaisessa iässä, etten siellä kauheasti viihtynyt, vaan olisin ollut mieluummin kaupungissa.

Myöhemmin, kun aivan mökin naapurissa olevat Pajulan torpan pihapiiri ja talo, jossa Sirkku ja Jari Valkama nyt mökkeilevät, tulivat myyntiin, Sirkun vanhemmat ostivat ne itselleen.

– Tontit ovat tosi pieniä ja ihan vierekkäin. Vanhempani halusivat ostaa ne oman yksityisyytensä suojaamiseksi, eli ihan mökin viereen ei haluttu vieraita, Sirkku Valkama toteaa.

– Nyt me kaikki sisarukset olemme viettäneet kesiämme täällä perheinemme. Meillä on saman ikäisiä lapsia, serkuksilla oli pienenä aina seuraa ja hauskaa keskenään. Ja kyllä lapset tulevat tänne vieläkin mielellään.

Paikka, jossa aika pysähtyy

Valkamien mökki on kallioisella tontilla, talokin seisoo tukevasti kalliolla.

– Perimätieto kertoo, että tänne tuotiin aikoinaan multaa soutuveneellä Huhtian saaresta, Sirkku Valkama kertoo.

– Isälleni metsä oli tärkeä ja hän tuli tänne metsätöihin. Äitini laittoi kasvimaata, marjasti ja sienesti. Vanhemmilleni mökki oli puuhamaa, johon tultiin aina tekemään jotain. Ja vähän se perinne jatkuu. Harvoin me istumme pihakeinussa tekemättä mitään, tai jos istumme, ainakin suunnittelemme seuraavaa hommaa, Sirkku Valkama naurahtaa.

– Vanhoissa rakennuksissa on aina jotain tekemistä. Tämä ei ole mikään Suomen kaunein mökki -esittelykohde, mutta tämä on kelpo käyttökunnossa. Meidän käyttöön tämä sopii tällaisenaan. Jos olisi loputtomasti aikaa, voisi tietenkin tehdä jotain perinnekorjausta, mutta meitä ei haittaa, vaikka pinkopahvi jostain vähän pullistelisikin. Tämä on paikka, jossa aika on pysähtynyt, ja sellainen tämän kuuluukin olla. -TL

Valkamien mökki on alun perin rakennettu vakituisesti asutuksi taloksi. Kun talossa asuttiin vakituisesti, pihassa oli perunamaa ja kasvimaa, nyt piharakennuksen seinustalla kasvaa kauniita kukkia. Kiviä kallioisella tontilla riittää.