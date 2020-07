MENOPELIT, osa 3 – Sympaattiset Ladat vetävät puoleensa (Juttu vain tilaajille)

Benjami Räty hankki ensin yhden, sitten toisen Ladan.

Benjami Räty ja Lada 1200L vm. -86 ja Lada Niva

Pengerjoella asuvalla Benjami Rädyllä on käyttöautona kaksi Ladaa, Lada 1200L ja Lada Niva, joista ensimmäinen soveltuu pieniruokaisena työmatka-ajoon ja jälkimmäinen vaikeisiin maastoihin.

– Lada 1200L on suomalaisen maahantuojan keksimä nimi. Mallin venäjänkieliset nimet tarkoittavat lotjaa ja rakastettua – laivan merkin voi löytää tästä keulasta. Niva taas tarkoittaa peltoa, ja pellolle tämä traktorin ja henkilöauton yhdistelmä on tarkoitettukin, Räty esittelee.

Räty osti punaisen Ladan viime keväänä Joutsasta. Lada 1200L on vuosimallia -86.

– Saatuani Nivan valmiiksi halusin hankkia rinnalle uuden projektin. Aika vähällä sain tämänkin katsastettua. Ruostevaurioita pitäisi vielä korjata ja pintaa kiillottaa.

Ladoissa viehättää niiden yksinkertaisuus sekä kompakti ja söpö muotoilu, kertoo Räty.

– Tämä on oikeastaan 60-luvun auto 80-luvun kuosissa. Tätä pystyy korjaamaan melkeinpä kirveellä ja vasaralla, ja varaosia on hyvin saatavilla jopa maahantuojalta.

Lada-harrastajia on Suomessa paljon ja he ovat hyvin verkostoituneita, joten erilaista vertaistukea ja varaosia on saatavilla myös Lada-porukoilta etenkin netistä.

– Käyn jonkin verran harrastajien paikalliskokoontumisissa, lähinnä Jyväskylässä, Räty kertoo.

Mikä nuoren miehen sai innostumaan vanhoista autoista?

– Vanhat asiat vain vetävät minua puoleensa. Isällä oli aikoinaan vanha nelivetovolkkari, jossa oli kasettisoitin. Se jotenkin säväytti pikkupoikana, ja jatkan samalla linjalla, Räty hymyilee. -MY