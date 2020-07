MENOPELIT, osa 2 – Datsun ”riisipussi” 100A on muistojen auto (Juttu vain tilaajille)

Datsun 100A oli Veikko Hanhisen ensimmäinen auto ja malli miellyttää vieläkin.

Veikko Hanhinen ja Datsun 100A vm. -74

Veikko Hanhisen Datsun vuodelta -74 on auto, joka herättää vastaantulijoissa muistoja. ”Juuri tuollainen isällä oli!” ”Tämmöisellä minäkin ennen ajelin!” Kompaktin kokoisella, aikanaan Suomen suosituimmalla autolla on monta lempinimeä kuten ’apina-Datsun’, ’riisipussi’ tai ’puukenkä’.

– Ehkä se riisipussi tulee siitä, että autoa tehtiin Japanissa, Hanhinen miettii.

Vastaavan mallinen Datsun oli 80-luvulla Veikko Hanhisen ensimmäinen oma auto. Niitä oli Petäjävedelläkin useita.

– Muistan, miten ajelimme nuorena kylärinkiä, seitsemän riisipussia jonossa.

Tämän Datsun-yksilön Hanhinen sai 60-vuotislahjaksi läheisiltä. Auto on päivittäisessä työajossa näin kesäaikaan.

– Datsunin kone ja renkaat eivät ole omat, mutta muuten tämä on alkuperäisessä kunnossa. Edellinen omistaja ei ajanut tällä muuta kuin kesäisin, joten minäkään en voi ajaa, Hanhinen veistelee.

Ehkä juuri kesäajo on tämän menopelin virheettömän kunnon salaisuus. Auto on ihan kuin uusi (tavallaan!) ja joka ikinen varuste on oikeassa asennossa.

– Katsastusmies sanoi, että ei löydä tästä mitään vikaa paitsi takajarrut. Ne eivät ole kovin tehokkaat.

Kyseessä on tyyppivika. Juuri jarrujen puutteiden takia Datsun 100A:ta ei ole Ruotsissa rekisteröity ollenkaan, Hanhinen kertoo.

Hanhinen tuntee Datsun 100A:t läpikotaisin.

– Aikoinaan puuhasin paljonkin näiden kanssa. Ostin, huolsin ja myin näitä eteenpäin. Ajoin ralliakin Datsunilla. Nykyäänkin ihmiset tulevat joskus tarjoamaan Datsunin osia minulle varaosiksi. Mutta niitä minulla on kyllä varastossa omastakin takaa, Hanhinen kertoo. -MY