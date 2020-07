MENOPELIT, osa 1 – Paksua peltiä ja rock’n rollia (Juttu vain tilaajille)

Tuomas Tauru ja Buick Riviera vm. -72

Mustanrouhea Buick Riviera on jenkkirauta kaikessa komeudessaan: kaksi kertaa raskaampi kuin perusfarmari, 7,5 litran V8-moottori, lennokkaat muodot, kangasverhoilu ja kova bensankulutus.

Buick Riviera on kuitenkin harvinainen yksilö, niitä on Tuomas Taurun arvion mukaan Suomessa kymmenkunta.

Tauru osti Rivieran kaksi vuotta sitten helsinkiläiseltä omistajalta, joka oli ”uittanut” auton Kaliforniasta Suomeen vuonna 2015.

– Auto ehti olla myynnissä 10 minuuttia, kun minä soitin ja sanoin että ostan käteisellä. Ne olivat myyjän ja minun elämäni nopeimmat autokaupat.

Päätös oli helppo, koska Tuomas Tauru on halunnut omistaa juuri Buick Rivieran lapsesta asti.

– Minulla oli pikkupoikana leikkiautona Buick Riviera, ja sanoin aina, että sitten kun olen iso poika, ajan oikeasti tällaisella.

Ja niin on käynyt. Riviera on Taurulla osittain käyttöautona, osittain harrasteautona. ”Harrasteauto” tarkoittaa sitä, että sen pitämistä täytyy harrastaa: korjata, entisöidä, huoltaa… Lisäksi harrastukseen kuuluu yleinen ajelu erityisesti Jyväskylässä, yhteydenpito samanhenkisiin jenkkiautonomistajiin ja autoharrastajien tapahtumiin osallistuminen ympäri Suomea. Kesän kohokohta on Himoksen V8 Summer Meet viikkoa juhannusta.

– Se on sellaista rokkenrollmeininkiä, alkoholia kuluu.

Taurun on vaikea arvioida, onko amerikanautoharrastajia paljon vai vähän.

– Lähipiirissäni melkein kaikki omistavat jenkkiauton. Minun kuplastani katsottuna paljon, Tuomas Tauru hymyilee.

Laittamista ja korjailua vanhassa autossa tietysti riittää. Pelkästään verhoilun uusiminen on iso homma, ja vaatii taitoa. Myös moottoritilassa riittää puuhaa. Ongelmatilanteissa apua saa harrastajien foorumeilta esim. Facebookista.

Ihan viimeisen päälle autoa ei ole tarkoitus fiksata.

– Tykkään, että autossakin on rokkenrollia, eli että se ei ole liian hieno, vaan sillä uskaltaa ajaa ja ottaa kaveritkin kyytiin.

Bensan korkea hinta ei ole tullut esteeksi harrastukselle.

– Kyllä se ajelu lompakkoa keventää, mutta ajan silti. Seka-ajossa tämä kuluttaa noin 15 litraa satasella, ja jos enempi kiihdyttelee, niin yli 20 litraa.

Riviera on osoittautunut hyvin halutuksi jenkkiautoksi.

– Minulle on tarjottu tästä kolminkertainen hinta, mitä itse pari vuotta sitten maksoin. Mutta en myy, Tauru sanoo.