Kyläsepässä taottiin kuitenkin (Juttu vain tilaajille)

Seppä Kauko Rinteelä (oik) apukäsinä seppä Aulis Aholle.

Kesän Takomarkkinat ja SM-taonnat jouduttiin koronan takia perumaan, mutta tänä viikonloppuna Kyläsepällä nähtiin silti muutama seppä takomassa ja myymässä tuotteitaan.

– Periaatteessa Takomarkkinat olisi voinut järjestää nyt, kun koronarajoitukset ovat hellittäneet, mutta emme pystyneet keväällä tekemään mitään valmisteluja ja toiseksi useimmat sepät ovat vähintään 70-vuotiaita eli riskiryhmäläisiä. Niinpä ei sitten järjestetty tapahtumaa, vaan se siirtyi ensi vuoteen, miettii Suomen Sepät ry:n petäjävetinen vahvistus Kauko Rinteelä.

Kyläseppään saapui viikonvaihteessa muutamia seppiä myymään tuotteitaan.

Kyläsepän pihassa olevassa sepän pajassa takoi lauantaina reisjärveläinen seppä Aulis Aho. Hän on seppä jo toisessa polvessa ja on omien sanojensa mukaan “harjoitellut” takomista yli 50 vuotta. Sekä Aholla että aikanaan hänen isällään on ollut päätuotteena viikate, jota on mennyt kaupaksi tasaiseen tahtiin ihan viime aikoihin asti.

– Vaan ei mene enää. Nykyään ei ilmeisesti käytetä viikatetta kun on niin paljon kaikenlaisia trimmereitä ja muita. Laitoin Reisjärven paikallislehteen oikein ilmoituksenkin, että tule kokeilemaan, miten helppoa on niittäminen, kun on kunnon välineet. Mutta vielä ainakaan kukaan ei ole tullut, Aulis Aho ihmettelee.

– Ei ole parempaa kunnon kohottajaa kuin niittäminen. Eikä viikatteesta tule edes saasteita!

Onneksi sepän tuotevalikoima on laaja. On paljon tavaroita, joita ei kaupasta saa tai joista tulee käsin tekemällä parempia kuin tehdastekoisina. Viime aikoina Aho on tehnyt paljon koukkuja, joissa on yläpäässä kaunis sydän.

– Niitä on myynnissä Reisjärvellä eräässä kaupassa, ja tämän tästä sieltä soitetaan, että taas saisi tehdä lisää.

Näitä sydänkoukkuja Aholla on nytkin työn alla. Yllttävän monta kertaa rautapala pitää kuumentaa hiilissä ja moukaroida milloin milläkin vasaralla, ennen kuin raudankappale on muovautunut kauniiksi koukuksi.

Sydänkoukun matka raudankappaleesta kauniiksi käyttöesineeksi.

Takomarkkinoilla ja SM-taonnoissa Aulis Aho on ollut mukana joka vuosi.

– Ei täältä voi olla poiskaan, Aho toteaa.

Vaikka markkinoita ja takomiseen liittyviä tapahtumia on ympäri Suomea, Petäjävesi on silti sepille jonkinlainen keskuspaikkakunta. Suomen Sepät ry:ssä on n. 140 jäsentä, ja Takomarkkinoille on kokoontunyt vuosittain n. 40 seppää.

Vaikka seppien keski-ikä on korkea, ala kiinnostaa jonkin verran myös nuoria. Sepän pohjakoulutukseksi sopii esimerkiksi artesaanin koulutus eli taideteollisuusalan perustutkinto.

– Minulla on ollut paljon nuoria työharjoittelussa ja oppisopimuskoulutuksessakin. Ja innokkaita ovat olleet, kertoo Aulis Aho.