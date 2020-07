Kettulanvuoren ulkoilualue uusitaan (Juttu vain tilaajille)

Tapani Nislin ja Jarkko Kyllästinen raivaavat pusikoita latupohjalta.

Tähtäimessä turvallisemmat hiihtomaastot, pidempi hiihtokausi ja monipuolisemmin tekemistä

Kun Litman vesitornilta astuu metsään, päätyy yhdelle Kettulanvuoren laduista. Heti kättelyssä vastassa on jyrkkä lasku kohti kuusikkoa. Kesälläkin lasku tuntuu pohkeissa, mutta moni tietää senkin, miltä tuntuu laskea mäkeä talvella sukset jalassa huonossa valaistuksessa. Siinä helposti kuusikko kutsuu viimeistään tiukassa kurvissa mäen alla.

Tämä ja pari muuta jyrkkää nousua ja laskua poistuu nyt Kettulanvuoren latuverkostosta. Ladut ja koko ulkoilualue myllätään tänä kesänä ja syksynä uuteen kuosiin. Kettulanvuoren ulkoilualueen kehittämishankkeen päällimmäisenä tavoitteena on lisätä latujen turvallisuutta ja hiihdettävyyttä sekä saavuttaa energiansäästöä valaistusta uusimalla.

Pahimmat ongelmat nykyisessä latuverkostossa ovat edellä mainittujen jyrkkien mäkien lisäksi heikko valaistus, pysyvien, selkeiden opasteiden puute sekä latupohjan pehmeys niiltä osin kuin latu kulkee suolla. Lisäksi kaikilla laduilla on hieman uran leventämistä kaipaavia kohtia.

Ulkoilualueen kehittämishankkeessa ongelmakohtia korjataan sekä tekemällä uutta että parantamalla vanhaa. Esimerkiksi vesitornin mäen lenkille rakennetaan 1,8 km uutta valaistua latua. Valaistus toteutetaan maakaapeloinnilla ja led-valaisimilla. Nykyiselle valaistulle ladulle vaihdetaan 80W:n led-valaisimet vanhojen pylväiden jäädessä käyttöön.

Uuden ladun rakentamisen ja vanhojen korjaamisen myötä laduille ei jää vaativia nousuja tai laskuja tai liian jyrkkiä käänteitä ja ne soveltuvat kaiken ikäisille. Kaikkein pehmeimmät kohdat latupohjista poistuvat käytöstä.

– Tavoitteena on tasata latupohjat sellaiseen kuntoon, että ne saadaan vähäiselläkin lumimärällä hiihtokuntoon, kertoo eläkkeeltä töihin palannut Tapani Nislin.

Vesitornin mäen nousu ja vanhat valaisimet ovat tulleet tiensä päähän.

Hiihtomaa ja kuntoportaat

Latujen korjaamisen lisäksi paljon muutakin uutta on tiedossa. Parkkipaikan vieressä oleva maankaatopaikka maisemoidaan ja muutetaan lasten pulkka- ja hiihtomäiksi. Maisemoitavalle alueelle siirretään myös frisbeegolf-radan ensimmäinen väylä, joka sijaitsee nykyään urheilukentällä. Muillakin väylillä kunnostetaan heittopaikkoja.

Väylä 3 on kärsinyt mäen rinteessä voimakkaasta maaston kulumisesta. Rinteeseen rakennetaan portaat, jotka toimivat samalla kuntoportaina. Myös alueen opastukset uusitaan. Parkkialue järjestetään vieressä olevalle, entiselle varikkoalueelle.

Alueen reiteistä osa pyritään saamaan sellaiseen kuntoon, että polkujuoksun ja maastopyöräilyn harrastaminen on niillä mahdollista. Ohjaavana tavoitteena on, että kaikki liikkujat otetaan huomioon tasavertaisina palveluiden käyttäjinä.

Kettulanvuorella on yllättävän hienoja luontokohteita, esimerkiksi tämä surukuusikko, jota on raivattu esiin pusikoiden keskeltä.

Talkootyöllä tehty, ylläpito kunnalla

Kettulanvuoren ladut tehtiin aikoinaan isoilta osin talkoilla, kertoo Tapani Nislin.

– Kunta maksoi konetyöt ja PetPetin hiihto- ja suunnistusporukka ahkeroi talkoissa hirveät määrät tunteja. Vieläkin täällä pidetään latutalkoita, Nislin kertoo.

Kettulanvuoren ylläpito ja huolto on kuitenkin kunnan teknisen toimen vastuulla. Yhteistoimintasopimuksilla kunnossapitoon on mahdollista saada apua järjestöiltä. Kunnassa uskotaan, että uudistusten myötä Kettulanvuoren alue on asukkaille mieleinen, helposti saavutettava ja ympärivuotinen luontoliikuntakohde.

Kunnossa pidetty ulkoilualue antaa myös paikallisille matkailuyrityksille mahdollisuuden tuotteistaa luontoliikuntaa ja -matkailua valmiiksi rakennetussa ympäristössä. Lisäksi ulkoilualueella on jatkossa nykyistä paremmat mahdollisuudet järjestää urheilutapahtumia.

Kettulanvuoren ulkoilualuehankkeen kustannusarvio on 97 700 euroa. Kunta sai hankkeelle 29 000 euroa tukea ELY-keskukselta. Tavoitteena on saada uudistustyöt valmiiksi ensi hiihtokauteen mennessä. – MY