Ala-Kintaus -järvestä nousi 6,4 kilon jättikuha (Juttu vain tilaajille)

Kintauslaisen Juha Mäkisen venekunta koki perjantaina 17.7. melkoisen yllätyksen verkkoja kokiessaan. Yhdestä verkosta nousi veneeseen kuhajättiläinen, jonka kooksi varmistui rannalla Timo Raiskelan virallisessa mittauksessa 6,4 kg ja 85 cm.

– Timo, joka on kalakerhon virallinen valvoja, sanoi ettei ole ikinä nähnyt vastaavaa kuhaa Kintausjärvellä, kertoo Juha Mäkinen.

Uskaltaisiko jopa sanoa, että kyseessä on suurin kuha, joka Ala-Kintaus -järvestä on saatu?

– Kyllä voit lehteen niin laittaa, vahvistaa Kintauden Kalakerhon puheenjohtaja Timo Klinga.

Vaikka kylläkin on hyvin tiedossa, että jos joku väittää saaneensa suurimman kalan, niin aina löytyy joku, joka on saanut vielä suuremman!

Syvissä vesissä uivat suurimmat kalat

Tämä jättikuha tarttui verkkoon, joka oli laskettu Ala-Kintaus -järven syvimpään kohtaan.

– Ajattelin, että nyt kun on lämpimät vedet, niin laitetaan verkot syvänteeseen. Ajatuksissa oli saada siikaa. Ja kaksi komeaa siikaa saatiinkin ensimmäisestä verkosta. Kun kelasin toista verkkoa, niin tytär ihmetteli, että onko siihen tarttunut puupökkelö. Mutta se olikin kuha, joka oli jo kuollut verkkoon, muuten olisin päästänyt sen takaisin järveen, kertailee Juha Mäkinen kalareissua.

Anna-Leena Venäläinen laittoi veneestä Kintauden asukkaiden Facebook-ryhmään ilmoituksen, että ensimmäinen joka ehtii rantaan kalaa hakemaan, saa sen.

– Näin saimme jaettua kalaonnen ja ilon. Itse pidimme kaksi pienempää siikaa, jotka riittivät omiin tarpeisiin hyvin, Venäläinen hymyilee.

Hyvin pian kuhalle löytyikin noutaja.

­– Myöhemmin kävi ilmi, että kuhan noutaja oli ollut ravintolassa kokkina, niin ilmankos se jättikalan käsittely onnistui, Juha Mäkinen miettii.

Istuttaminen takaa runsaat kalavedet

Ala-Kintaus -järvi on riittoisa kalavesi, jota hoitaa Kintauden Kalakerho ry. Kalakerho on 1980-luvulta asti istuttanut järveen siikaa ja kuhaa, nykyään molempia lajeja noin 6000 poikasta vuosittain. Myös muikkua on istutettu ajoittain.

– Käytämme kerhon jäsenmaksut ja pyydysmerkkirahat kalojen istutukseen. Emme ole muutamaan vuoteen saaneet valtiolta rahaa, vaan me toimitaan omillamme, kertoo puheenjohtaja Timo Klinga.

Kuha- ja siikakanta menestyy järvessä hyvin, myös muikkukanta lisääntyy itsekseen.

– Uskon, että järvestä löytyy vielä isompiakin kuhia, 10-kiloisiakin, Klinga miettii.

Kalastuksen lisäksi Ala-Kintaus -järvellä ravustetaan paljon.

– Ravustus oli ennen tosi iso juttu ja hyvä tulonlähde meille. Nykyäänkin ravustajia riittää, tänä vuonna on myyty 600 rapumerkkiä, kertoo Timo Klinga. – MY

Juha Mäkinen ja lapsenlapset Jadessa ja Josefina kuvassa komean kuhan kanssa.