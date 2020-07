Vanhan kirkon lähellä on tänä kesänä monipuoliset kahvilapalvelut (Juttu vain tilaajille)

Yrittäjäpariskunta Aarne ja Erja Rosala ovat tyytyväisiä vilkkaaseen avajaisviikonloppuun. Konttikahvila on sisältä tyylikäs ja moderni. Jäätelöönsä saa itse valita kastikkeet, marjat, karkit ja muut päälliset. Tarjolla on myös täytettyjä sämpylöitä ja makeita leivonnaisia. Avajaispäivänä terassilla veisteltiin hyväntuulisina, ettei tämä jäätelö edes lihota.

Jäätelökahvila veti väkeä

Erja ja Aarne Rosala avasivat perjantaina vanhan kirkon levikkeelle valtatien varteen Jäätelökahvila Konttinenttaalin ja kävijöitä oli ensimmäisenä viikonloppuna 1500.

– Mukavan vilkasta tosiaankin oli, avajaispäivänä kävi yli 600 innokasta jäätelön syöjää ja tämän vuoksihan meiltä sitten myyntiin kaikki altaisiin mahtuneet jäätelöt ja Aarno singahti illalla vielä tukusta lisää hakemaan, joka sekin myytiin vielä illan aikana loppuun, Erja Rosala kertoo.

Kovan kysynnän myötä pehmiskonekin hajosi ja se on on nyt korjauksessa. Toiveena on saada se takaisin viikon puoliväliin mennessä.

– Pidän jäätelökahvilaa auki syyskuun loppuun. Myynnin painopisteenä silloin lienee kuumat juomat, Rosala kertoo.

Myös perinteikäs aittakahvila palvelee

Yrittäjä Hanna Hautamäki kaivelee vanhoja lehtileikkeitä: vanhan kirkon kupeessa olevan Lemettilän tilan kesäkahvila avattiin ensimmäisen kerran 2004 ja sen jälkeen sitä on pidetty vuosittain. Tilalla on järjestetty myös näyttelyitä ja muita tapahtumia.

Maalaistalon idyllisessä pihapiirissä tai sisällä aittakahvilassa kelpaa kahvitella. Tarjolla on kahvin kanssa itseleivottua suolaista ja makeaa. Aitassa on myös esillä vanhaa maatalon esineistöä.

– Kävijät tykkäävät myös pellon läpi kulkevasta kirkkopolusta, Hautamäki kertoo.

Koronan takia juhlia on peruttu ja pienennetty, mutta majoitukset menevät hyvin kaupaksi. Alkukesän aikana yhdessä jälkipolven kanssa on remontoitu yhtä matkailutilan mökkiä tähän päivään. – SK