Vaara vaanii lomailevaa lemmikkiä

Kesä tuo mukanaan lämmön ja lomat, mutta myös monta vaaranpaikkaa lemmikeille. Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY muistuttaa lemmikinomistajia turvallisesta kesälomailusta.

Sisällä

Kotona ja loma-asunnossa lääkkeet on aina säilytettävä kaapissa lemmikkien ulottumattomissa. Kaappiin kuuluvat samaten puhdistusaineet, hyttysmyrkyt, langat, siimat, ongenkoukut ja muut tapaturmille altistavat tarvikkeet ja aineet.

Kissatalouksien on verkotettava tai lasitettava parvekkeet ja verkotettava ikkunat. Utelias kissa livahtaa vikkelästi karkuun hyvinkin pienestä raosta, joten omistajan ei tule luottaa siihen, että ikkuna on raollaan vain vähän tai että hän pitää tilannetta silmällä. Ikkunasta tai parvekkeelta putoaminen voi olla kissalle kohtalokasta.

Pihalla

Pihapiirissä maahan laitetut hyönteis- ja jyrsijämyrkyt, kemialliset lannoitteet ja myrkylliset koristekasvit voivat koitua lemmikin kohtaloksi. Vaaratilanteiden välttämiseksi pihalle – samoin kuin kotiin ja parvekkeelle – on valittava vain sellaisia kasveja, jotka ovat eläimelle myrkyttömiä. Kasvin- ja tuholaistorjunta-aineita annosteltaessa on noudatettava ohjeita, eikä lemmikkejä saa päästää pihalle tai viljelypalstoille varoaikana. Myös lemmikille turvallisia ekologisia keinoja voi kokeilla.

Grillatessa ja tulisijoja käytettäessä on varottava, että koira tai kissa ei pääse kosketuksiin kuumien pintojen kanssa. Alkoholipitoiset juomat on pidettävä lemmikkien ulottumattomissa. Grilli-iltaa istuessa kannattaa muistaa, että ihmisen ravinto ei välttämättä sovellu eläimelle. Koiran suolisto voi vahingoittua pihvissä olevan luun säleistä tai tukkiutua maissintähkästä. Jotkut tavalliset ruoka-aineet, kuten esimerkiksi sipuli ja suklaa, ovat myrkyllisiä lemmikeille.

Karkaamisen estämiseksi koiratalouksien kannattaa aidata kodin ja mökin piha. Ulkona pidettävillä lemmikeillä täytyy aina olla tarjolla raikasta vettä sekä varjopaikka, johon eläin pääsee viilentymään.

Luonnossa

Luonnossa utelias lemmikki voi kohdata kyykäärmeitä. Mikäli käärme puree lemmikkiä ja se oireilee, on lemmikki toimitettava välittömästi eläinlääkärin vastaanotolle. Päivystävän eläinlääkärin yhteystiedot kuuluvatkin lemmikinomistajan perusvarustukseen niin kotioloissa kuin mökilläkin.

Moni utelias koira saattaa purra myös sammakkoa, jonka ihon rauhaset ovat sille myrkyllisiä. Myrkytys ei ole koiralle vaarallinen, mutta edellyttää käyntiä eläinlääkärillä. Rupikonnat aiheuttavat myrkytysoireita myös kissoille. Klinikkakäynti on edessä myös, jos koira tai kissa syö etanan ja alkaa oirehtia, sillä lemmikki on voinut saada keuhkomatotartunnan.

Puutiaiset eli punkit voivat levittää vaarallisia tauteja, joten lemmikkien turkit tulee tarkistaa päivittäin. Tarkasta myös tassujen pohjat: punkkien lisäksi tassuihin voi luonnossa liikkuessa päätyä myös lasinsiruja. Ihoon pureutunut puutiainen on poistettava mahdollisimman pian ja puremakohtaa on seurattava iho-oireiden varalta. Ennaltaehkäisevästi koiralle voi ostaa punkkipannan. Lisäksi koirille ja kissoille on saatavilla apteekeissa ja eläinlääkäriasemilla myytäviä punkinestoliuoksia, jotka sivellään niskanahkaan ja joiden käyttö on uusittava 4–6 viikon välein. Eläinlääkäriltä voi myös saada reseptin koiran punkkitablettiin, joka suojaa 12 viikon ajan.

Koiraa ei saa koskaan päästää uimaan sinilevän saastuttamiin vesistöihin. Koira voi saada myrkytyksen juodessaan sinileväpitoista vettä tai nuollessaan turkkiaan uimisen jälkeen.

Kanit kannattaa rokottaa RHD-virusta vastaan, sillä virusta esiintyy edelleen villikaniinipopulaatiossa. Pääkaupunkiseudulla on syytä olla varovainen etenkin alueilla, joilla villejä kaneja esiintyy. Luonnon ruokaa ei näiltä alueilta kannata kerätä ja ulkoilun kanssakin tulee olla varovainen.

Matkalla

Ennen kesälomamatkaa on aina syytä varmistaa, että koiran ja kissan kaikki tarvittavat rokotukset ja madotukset ovat kunnossa, jotta sairauksilta vältytään. Kun lemmikit otetaan automatkalle mukaan, tulee huolehtia, että koko perhe matkustaa turvallisesti. Lemmikit on syytä pitää matkan aikana joko verkolla erotetussa takaosassa, turvavaljaissa tai auton rakenteisiin sidotuissa kuljetushäkeissä ja -kopeissa, sillä autossa irrallaan matkustava eläin voi aiheuttaa riskitilanteita. Vapaana oleva eläin voi häiritä kuljettajaa tai hakeutua polkimien tuntumaan hengenvaarallisin seurauksin. Pysähdyspaikoilla lemmikki on aina pidettävä kytkettynä, jotta se ei pääse karkaamaan.

Helteellä eläimiä ei saa jättää pitkäksi aikaa autoon, vaikka parkkipaikka olisikin varjossa. Helteisinä päivinä lämpötila kohoaa suljetussa autossa jo muutamassa minuutissa vaarallisen korkeaksi. Nopeasti kehittyvä lämpöhalvaus voi hoitamattomana johtaa lemmikin kuolemaan.

Pidetään lemmikeistä hyvää huolta. Toivotamme kaikille turvallista kesää!

Lisätietoja: Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry

(Kuva: Timo Kytölehto)