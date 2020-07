Uusi toimitusjohtaja kurssia kääntämään (Juttu vain tilaajille)

Koskensaaren naulalaatikoissa lukee ”suomalainen naula” – ja siitä uusi toimitusjohtaja Jari Henttonen on ylpeä.

Uusi toimitusjohtaja kurssia kääntämään

– Helsingin Rauta Oy ja samalla Koskensaaren tehtaat halutaan nostaa jaloilleen, tavoitteena olisi saada liiketoiminta kannattavaksi jo ensi vuonna. Koskensaaren tehtaat on tärkeä osa Helsingin Rauta Oy:tä. On hienoa, että omistajat ovat päättäneet kääntää liiketoiminnan voitolliseksi, Helsingin Rauta Oy:n uusi toimitusjohtaja Jari Henttonen sanoo.

Helsingin Rauta Oy:n omistaa Kari Kivilahden kuolinpesä. Viime vuonna yhtiön tulos sukelsi yli miljoona euroa miinukselle. – Yhtiöllä on ollut suuruuden aikoja, mutta niistä on kymmeniä vuosia. Liiketulos on painunut alaspäin jo pitemmän aikaa, välillä on oltu vähän plussalla ja välillä miinuksella. Iso muutos tässä on tehtävä, Henttonen toteaa.

Henttonen aloitti toimitusjohtajana toukokuun alussa ja samaan aikaan aloitti uusi osakeyhtiön hallitus. – Mukana on kokeneita liiketoiminnan johtajia; uskon, että tällä porukalla on ihan hyvät mahdollisuudet kääntää liiketoiminta kannattavaksi, Henttonen sanoo. Keinoksi suunnan muutokseen hän tarjoaa koko toiminnan tehostamista.

– Myyntiä ja markkinointia on tehostettava, mutta myös tuotantoa ja raaka-aineen hankintaa. Kaikkien osa-alueiden täytyy olla tasapainossa. Leikkauksia on jo tehty, ja se mikä on pakko tehdä, tehdään, mutta säästäminen ei ole ratkaisu. Ei kannata säästää itseään hengiltä, vaan meidän on lisättävä myyntiä ja jotta myyntiä voidaan lisätä, täytyy lisätä tuotantoa. Tehdas on sitä tehokkaampi, mitä enemmän se tuottaa. Tässä on ollut vähän sellainen negatiivinen spiraali, nyt se pitäisi saada kääntymään positiiviseksi.

Naulojen teko osataan

Koskensaaren tehtaat on Keski-Suomen vanhin edelleen toiminnassa oleva teollisuuslaitos. Sen toiminta alkoi vuonna 1850 Pengerkoskesta Koskensaarelle siirretystä rautahytistä. Naulojakin Koskensaarella on tehty jo yli 150 vuotta.

Tällä hetkellä Koskensaaren naulatehtaassa on 12 työntekijää sekä kolme toimihenkilöä. Nauloja tehdään Henttosen sanoin tonnikaupalla, noin miljoona kiloa vuodessa. – Monet työntekijät ovat olleet täällä vuosikymmeniä, he ovat todella osaavia, hyviä työntekijöitä. Nauloja täällä osataan tehdä, minä en tule sitä kenellekään neuvomaan.

Tehtaalla tehdään sekä perusnauloja että erikoisnauloja, ja myös konenauloja. – Valikoima on laaja. Meidän ydinliiketoimintaamme ovat vasaralla lyötävät naulat, ja niissä markkinat eivät ole samanlaiset kuin parikymmentä vuotta sitten.

– Meidän valttejamme ovat kotimaisuus, hyvä laatu ja ympäristöarvot eli uusiutuva energia. Meidän naulamme tehdään kestävällä tavalla tuotetulla sähköllä, meillä on oma vesivoimalaitos. Se ei ole mitään viherpesua, vaan se tuottaa ihan kunnolla sähköä, välillä jopa valtakunnanverkkoon myytäväksi.

Naulaliiketoiminnan lisäksi Helsingin Rauta Oy:llä on kuparipohjaisten metallien välitysmyyntiä. – Haluamme pitää edelleen kaksi vahvaa brändiä, Henttonen toteaa.

Koskensaarella Helsingin Rauta Oy omistaa satoja hehtaareja maata. Maaomaisuuden hallinta ei kuulu Henttosen työtehtäviin, mutta tarkoituksena hänen mukaansa on saada liiketoiminta kannattavaksi, jottei se syö omaisuutta.

Urheilua harrastava diplomi-insinööri

Jari Henttonen on 56-vuotias tuotantotalouden diplomi-insinööri. Hän on työskennellyt useassa yrityksessä, muun muassa rakennustuoteteollisuudessa, sekä tuotannonjohtajana että koko yrityksen johtajana. – Tappiollisen toiminnan saaminen kannattavaksi on minulle iso ammatillinen haaste ja mielekäs tavoite. Minusta on hienoa olla nimenomaan suomalaisen yrityksen johdossa ja myydä suomalaista tuotetta. Myös se on hienoa, että yrityksellä on omistajat, joilla on kasvot.

Henttonen asuu Helsingissä, perheeseen kuuluvat vaimo ja kolme poikaa. – Vapaa-aikani vietän urheilun parissa. Aikaisemmin urheilin itsekin, nyt käyn lähinnä vain lenkillä, Henttonen sanoo ja kertoo pelanneensa aikoinaan käsipalloa mestaruussarjatasolla. Nyt hän on Suomen käsipalloliiton puheenjohtaja.

– Työkseni sitten ajan autolla tänne, Henttonen naurahtaa. – Käyn täällä useammin kuin joka toinen viikko. Matkaan menee kolme ja puoli tuntia suuntaansa, joten pyrin olemaan täällä pari päivää kerrallaan. Illalla voin sitten käydä katsomassa vaikka JyP:in peliä. – TL

– Oma vesivoimalaitos on meidän ylpeytemme. Koskensaaren naulat on tehty uusiutuvalla energialla, Helsingin Rauta Oy:n uusi toimitusjohtaja Jari Henttonen toteaa. Koskensaaren oma vesivoimalaitos tuottaa sähkön naulatehtaalle edelleen. Järvestä vesiturbiinille vettä tuova 700 metrin pituinen putki uusittiin 2000-luvun alussa. Koskensaaren tehtaan miljöö on kulttuurihistoriallisesti arvokas. Lukuisten rakennusten joukossa on muun muassa Eliel Saarisen suunnittelema Pytinki.