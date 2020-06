Tuulipuistosta kokonaan uusi kaava (Juttu vain tilaajille)

Tuulipuistosta kokonaan uusi kaava

– Tarkoitus olisi saada kaavaluonnos nähtäville jo syksyllä ja jos kaikki menee optimaalisesti, rakentamaan pitäisi päästä vuonna 2022, Pitkälänvuoren Tuulipuisto Oy:n hallituksen jäsen ja osakas Timo Koljonen kertoo.

Ensimmäinen kaavaluonnos Petäjävedelle suunniteltavan tuulivoimapuiston alueesta oli nähtävillä jo syksyllä 2016. Koljosen mukaan suunnitelmat ovat kuitenkin muuttuneet sen verran, että kaavoitusprosessi aloitetaan alusta.

– Tuulimyllytekniikka on kehittynyt ja tuulimyllyjen tehot ovat nousseet. Ja koska tehot ovat kasvaneet, on ympäristövaikutusten arviointi tehtävä kokonaisuudessaan, Koljonen sanoo. – Nyt tarkoituksena on siirtää Pitkälänvuoren laelle suunniteltu tuulimylly hieman eri paikkaan.

Näkyvyys Petäjäveden keskustaan pienenee, samalla aluetta laajennetaan hieman pohjoisen suuntaan. Maanomistajien kanssa olemme aloittaneet neuvottelut. Aiemmassa suunnitelmassa tuulimyllyjä oli seitsemän, nyt olisi tarkoitus rakentaa kymmenen tuulimyllyä.

Koljosen mukaan uusien tuulimyllyjen roottorit ovat aiemmin suunniteltuja isompia.

– Myllyjen korkeus ei juurikaan muutu, mutta lavat ovat uusissa myllyissä isompia. Uudet tuulimyllyt ovat myös aikaisempiin verrattuna hiljaisempia, Koljonen toteaa.

– Suunnitelmat ovat vielä alustavia, myllyjen paikat tarkentuvat myöhemmin.

Kuntalaisia kuullaan

Ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät maastotutkimukset tehdään nyt kesällä; aiemmin tehdyt päivitetään ja uusia tehdään tarpeen mukaan. Kaavoitusprosessin edetessä pyydetään myös lausunnot muun muassa Keski-Suomen liitolta, museovirastolta ja Ilmatieteenlaitokselta.

– Ilmatieteenlaitoshan on tutkinut tuulipuiston vaikutuksia heidän vajaan 20 kilometrin päässä olevaan säätutkaansa. Aikaisempi lausunto oli, ettei tuulipuisto haittaisi säätutkan toimintaa; toki uusi lausunto on pyydettävä, mutta en usko, että haittoja ilmenee, koska nyt siirrämme tuulimyllyjä vielä kauemmaksi, Koljonen sanoo.

– Kaavaprosessin aikana myös kuntalaiset pääsevät sanomaan mielipiteensä. Asiasta tehdään kuntalaiskysely ja koronatilanteen salliessa järjestetään vähintään kaksi kaavaprosessiin liittyvää asukastilaisuutta Miilussa.

Pitkälänvuoren Tuulipuisto Oy:ssä on nyt osakkaana myös Saksan toiseksi suurin tuulipuistorakentaja UKA-Gruppe.

– Tuulipuisto tulee varmasti piristämään alueen taloutta sekä rakennus- että ylläpitovaiheessa, Koljonen toteaa.

– Paikkahan on erinomainen. Tässä on sähkölinja vieressä ja tiestökin valmiina. – TL