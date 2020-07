Toinila herää taas eloon (Juttu vain tilaajille)

Iloiset taiteilijat Minja Revonkorpi (vas.), Paula Myllymäki, Johanna Mäkitalo, Maarit Siltamäki ja Aino Kajaniemi Toinilan parvekkeella.

Toinila herää taas eloon

Toinilan tämän kesän ohjelma oli pitkään epävarma koronan takia, mutta onneksi sekä taidetyöpajat että kesän taidenäyttely toteutuvat.

Perinteisiä koko perheen taidetyöpajoja on kolme, ja ne pidetään tänään ja huomenna sekä sunnuntaina 5.7. Työpajoihin on ennakkoilmoittautuminen.

Taidenäyttely on tänä kesänä Jyväskylän Taiteilijaseuran kokoama, ja esillä on kuuden keskisuomalaisen naistaiteilijan, Minja Revonkorven, Paula Myllymäen, Johanna Mäkitalon, Maarit Siltamäen, Aino Kajaniemen ja Kristiina Lempiäinen-Trzaskan teoksia. Useilla heistä on kytköksiä entiseen Petäjäveden käsi- ja taideteolliseen oppilaitokseen, jossa moni on ollut aikoinaan opettamassa ja jopa opiskelijanakin.

Jyväskylän Taiteilijaseura viettää tänä vuonna 75-vuotisjuhlavuottaan. Yksi tapa juhlistaa merkkivuotta on levittäytyä taiteen kera maakuntaan, ja niinpä Petäjävedellekin saadaan varsin korkealaatuinen kesänäyttely.

– Näen tärkeänä, että oikeaa taidetta tuodaan muuallekin kuin kaupungin gallerioihin, toteaa Johanna Mäkitalo.

Taiteilijat kävivät tutustumassa Toinilaan viime viikolla ja totesivat talon ympäristöineen inspiroivaksi ja yhteisnäyttelylle sopivaksi tilaksi.

– Juhlavuoden teema on metsä, ja tämän Petäjäveden näyttelyn otsikko tulee olemaan Polun varrelta. Kattaus on kuitenkin vapaa siinä mielessä, että jokainen taiteilija tuo haluamansa teokset mukanaan ja näyttely rakentuu kokonaisuudeksi vasta paikan päällä, kun lopulliset teokset valikoituvat ja niitä päästään asettelemaan toisiaan tukeviksi ryhmiksi, kertovat taiteilijat. – MY

Toinilan kesänäyttely (8.7.-1.8.2020) on auki neljänä päivänä viikossa keskiviikosta lauantaihin. Avajaisia ei järjestetä. Vapaa pääsy.