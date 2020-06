Saksan kevään jälkeen uusi kevät Suomessa (Juttu vain tilaajille)

– Järvi on meille molemmille tärkeä, Maire ja Herbert Odendahl kertovat. Herbert ja Maire Odendahl asuvat Saksassa Kölnin lähellä. Mökillä Petäjävedellä he nauttivat luonnosta ja rauhallisuudesta. Mairen ja hänen siskonsa omistama mökki on Ala-Kintausjärven rannalla. Mökki on rakennettu 1950-luvulla ja myöhemmin sitä on laajennettu.

Saksan kevään jälkeen uusi kevät Suomessa

– Kyllä me aina odotamme sitä, että pääsemme Suomeen Petäjäveden-mökille, Saksassa Langenfeldissä, Kölnin lähellä asuvat Maire ja Herbert Odendahl toteavat. Suomeen he tulevat yleensä aikaisin keväällä, huhtikuun alkupuolella.

– Silloin saamme lahjaksi toisen kevään. Saksassa kevät on jo ollut; kun tulemme tänne, saamme kokea kevään heräämisen uudelleen, Maire Odendahl kertoo.

– Tämä keväänäkin olisimme tulleet jo aikaisemmin, mutta koronan takia Suomeen tulo myöhästyi. Pääsimme kuitenkin tulemaan, hieman yllättäenkin. Laivayhtiöstä sanottiin ensin, ettei laivaan oteta matkustajia, mutta sitten sieltä soitettiin, että pääsemmekin matkaan. Tyttäreni sanoi, että menkää Suomeen mökille, siellä olette turvassa. Ja niinhän me olemmekin. Saksassa koronarajoitukset näkyivätkin paljon enemmän. Koko maa pysähtyi, ainoastaan ruokakaupat saivat olla auki ja kadut tyhjenivät.

Mökki Ala-Kintausjärven rannalla kuului alun perin Maire Odendahlin vanhemmille.

– Tontti on ostettu vuonna 1956 ja isä rakensi tämän mökin. Naapurissa oli isän työkavereiden mökit. Kun olin lapsi, olimme täällä koko kesän, äiti ja isä kävivät täältä töissä. Minä sain joskus pyytää tänne kaverin Jyväskylästä, mutta en minä kauheasti kavereita kaivannut, Maire Odendahl muistelee.

– Lapsuuden kesiin kuului aina maidon hakeminen Niemelästä. Maidonhakumatkalla piti mennä Miina-hevosen aitauksen läpi. Ei se kai olisi mitään tehnyt, mutta minä pelkäsin sitä niin, että kerran kiipesin puuhunkin.

Luontoa, rauhaa ja ystävällisyyttä

Nykyään Petäjäveden mökin omistavat Maire Odendahl ja hänen Aila-siskonsa.

– Me olemme täällä Herbertin kanssa yleensä alkukesän ja Aila-siskoni tulee perheensä kanssa heinäkuussa. Tämä on niin pieni mökki, ettemme mahtuisi tänne kaikki yhtä aikaa, Maire Odendahl kertoo.

– Olemme me joskus olleet täällä syksylläkin. Kevään valo on ihanaa, mutta kyllä syksyssäkin on oma viehätyksensä. Kun olimme nuorempia, kävimme täällä talvellakin. Kerran olimme täällä jouluna, kun oli kolmekymmentä astetta pakkasta. Ja silloin mökillä ei vielä ollut sähköjä, lämpöä saimme ainoastaan polttamalla takassa puita.

Parasta mökillä Maire ja Herbert Odendahlin mielestä on luonto ja rauhallisuus, sekä ystävälliset ja auttavaiset ihmiset.

– Linnut laulavat, käki kukkuu, järvi on ihan nenän edessä ja jäniksetkin tulevat pihaan. Kun tyttäreni oli täällä pienenä, hän oppi rakastamaan luontoa. Nyt jo aikuinen tyttäreni käy täällä miesystävänsä kanssa, Maire Odendahl kertoo.

– Suomessa ihmisetkin ovat rauhallisia, heillä on aikaa pysähtyä juttelemaan, ja jos vaikka kysyy kaupassa, missä jokin tuote on, myyjä lähtee näyttämään. Saksassa myyjä vain viittoo, että tuolla päin. Ihmiset ovat täällä myös todella avuliaita, aina saa apua, kun sitä tarvitsee. Ja ihmiset tarjoavat itse apuaan, nuoretkin, Maire ja Herbert Odendahl sanovat.

Teemajuhlat kuuluivat kesään

Maire Odendahl on asunut Saksassa 51 vuotta.

– Lähdin aikoinaan kieltä oppimaan, eikä tarkoitus ollut jäädä, mutta sillä tiellä olen edelleen, Maire Odendahl toteaa. Suomessa pariskunta mökkeilee joka vuosi.

– Aikoinaan pidimme täällä erilaisia teemajuhlia ja naamiaisia useana vuonna, Maire Odendahl kertoo.

– Ensimmäiset juhlat olivat Hawaiji-teemaiset, ja sen jälkeen meillä oli muun muassa Villin Lännen juhlat ja Tuhannen ja yhden yö -teemaiset juhlat. Ihmiset pukeutuivat ihaniin vaatteisiin ja kyselivät aina, mikä on seuraavan vuoden teema. Ensimmäisissä juhlissa väkeä oli vähän vähemmän, mutta viimeisissä paikalla oli varmaan kolmisenkymmentä henkeä.

Juhlilla Odendahlit keräsivät rahaa Petäjäveden sotainvalideille; juhliin tulijat laittoivat keräysastiaan rahaa omavalintaisen summan ja kertyneet rahat lahjoitettiin Sotainvalidien Petäjäveden osastolle.

– Nyt juhlia ei ole enää pidetty, mutta emme me tänne mökille eristäydy. Suomessa ollessamme olemme mieluiten mökillä, ja kaikista mieluiten kutsumme tänne ystäviä kylään, Maire Odendahl sanoo. – TL

Saksan ja Suomen liput toivottavat tervetulleeksi Herbert ja Maire Odendahlin luo Ala-Kintausjärven rannalla olevalle mökille. Aitta on rakennettu vuonna 2002.