Oppaat odottavat vieraita (Juttu vain tilaajille)

– Olisi hienoa, kun saisi esille täällä kirkossa aikoinaan käyneiden ihmisten ja sen yhteisön tarinoita, Sofia Peltonen ja Vehka Liimatainen toteavat.

Oppaat odottavat vieraita

Petäjäveden vanhalla kirkolla kävijöitä opastavat tänä kesänä Anni Bildo, Sofia Peltonen ja Vehka Liimatainen. Kesä on kaikille kolmelle ensimmäinen Petäjäveden vanhalla kirkolla.

– Minulle tämä on juuri oman alani työtä, Jyväskylän yliopistosta kulttuuriympäristön tutkimuksesta maisteriksi valmistunut Anni Bildo toteaa. Hän on opiskellut myös rakennusperintöä sekä kulttuuriympäristökasvatusta ja taidekasvatusta, lisäksi hänellä on museologinen pätevyys.

– Maisteriohjelmassa kävimme paljon läpi juuri Petäjäveden vanhaa kirkkoa ja se tuli esille monessa kohtaa museologian kursseillakin. Opintojen aikana kävimme myös tutustumassa täällä paikan päällä, Bildo kertoo. Oppaan työstä hänellä on kokemusta Loviisasta, Strömforsin ruukilta.

– Olen kotoisin pääkaupunkiseudulta. Aikuisiällä olen muuttanut koulujen perässä ja jäin tänne Keski-Suomeen. Olen tykännyt tosi paljon asua täällä ja nyt halusin Keski-Suomesta töitäkin. Oppaan työstä pidän; oppaana oppii tuntemaan paikat ja saa kohdata ihmisiä, ja myös ihmisten kanssa keskustellessaan oppii, esimerkiksi muista vanhoista kirkoista, joissa he ovat käyneet, Bildo sanoo.

Sofia Peltonen on kotoisin Petäjävedeltä, Petäjäveden vanha kirkko on hänelle tuttu ja rakas paikka. Hän opiskelee Jyväskylän yliopistossa kieliä, viestintää ja markkinointia. – Onhan tämä ainutlaatuinen Unesco-kohde, Suomessa ei ole toista tällaista. Petäjäveden vanhassa kirkossa on sekä itäisiä että läntisiä piirteitä, kuten koko Keski-Suomessa. Ja tänne kannattaa tulla jo tunnelmankin vuoksi, Peltonen kehuu.

– Tämähän on parhaiten alkuperäisessä asussaan säilynyt puukirkko Suomessa. Arkkitehtuuri on poikkeuksellista puuveistoksineen ja koristeineen ja tämä kertoo tarinoita suomalaisesta maaseutuyhteisöstä, Vehka Liimatainen toteaa. Hän opiskelee Turun yliopistossa pääaineenaan englantia ja sivuaineinaan kulttuurihistoriaa ja museologiaa.

– Olen kotoisin Vaajakoskelta. Edelliset kesät olen ollut töissä Varsinais-Suomessa, mutta siellä tulee ikävä järviä. Nyt näin tämän työilmoituksen museoalan sähköpostilistalla ja ajattelin hakea oman alan töihin upeaan kohteeseen Keski-Suomeen, Liimatainen kertoo.

Kävijämäärä arvoitus

Koronatilanne vaikuttaa myös Petäjäveden vanhan kirkon kesään. Kirkon piti avautua yleisölle jo toukokuussa, mutta avausta lykättiin kesäkuun alkuun. Aikaisemmilta keväiltä tutut koululaisryhmät jäivät pois. – Kesällekin on tullut paljon perumisia ryhmiltä, eli ryhmiä meillä käy tänä kesänä aiempaa vähemmän, hankepäällikkö Katriina Holm kertoo.

– Vierailijoita tulee normaalisti ympäri maailmaa. Nyt emme voi tietää, millainen kesästä tulee, Holm toteaa. Petäjäveden vanhalla kirkolla käy vuosittain 13.000 – 14.000 vierasta, matkailijoista on normaalioloissakin suurin osa suomalaisia.

– Suurin osa täällä käyvistä ryhmistä on suomalaisia. Ryhmävarauksia on nyt peruttu, mutta toisaaltahan on ennusteltu, että kotimaan matkailu kasvaisi tänä kesänä. Olemme panostaneet markkinointiin, meillä on muun muassa Facebook-kampanja ja teemme yhteistyötä Visit Jyväskylän kanssa, Holm kertoo.

– Tarkoituksena on kokeilla myös erilaisia teemaopastuksia, Vehka Liimatainen ja Sopia Peltonen kertovat. Opastuksia ovat ideoineen Jyväskylän yliopiston opiskelijat, tarjolla on arkkitehtuuriteema ja hautausmaateema sekä kuvasuunnistus lapsille.

– Tänne on tulossa myös vuokrapyöriä. Niitä voi vuokrata täältä ja me voimme vaikka kertoa, missä Petäjävedellä kannattaisi käydä, Vehka Liimatainen toteaa.

Vanhalla kirkolla on kiinnitetty huomiota myös hygieniaan ja turvaväleihin, paikalta löytyy käsidesiä ja ohjeet koronaturvallisesta käyttäytymisestä. Hygieniasyistä vessat eivät ole käytössä.

– Kesäkonsertteja ei myöskään tänä kesänä pidetä. Olisi liian haasteellista järjestää kannattavia konsertteja turvavälit huomioon ottaen. Olemme tehneet videon, jossa kirkko esiintyy konserttipaikkana, Holm kertoo.

Lampaita vanhalla kirkolla sen sijaan on tänäkin kesänä, aiempien kesien malliin. – TL

Lampaita vanhalla kirkolla on tänäkin kesänä. Sen sijaan matkailijoita on ollut ainakin alkukesästä normaalia vähemmän. Anni Bildo on vieraillut aikaisemmin vanhassa kirkossa osana Jyväskylän yliopiston opintojaan.