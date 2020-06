Ylioppilasjuhla 2020: “Ole peloton! Suhtaudu tulevaisuuteen toiveikkaasti”

Petäjäveden lukion kevään 2020 ylioppilaat ovat vasemmalta oikealle Tuuli Koskinen, Saara Torkki, Eetu Montonen, Iisa Tikkanen, Kalle Kotanen, Miita Junikka, Kristian Peltola, Saana Rahikainen, Roope Vauhkonen, Henna Mäkinen, Benjami Räty, Saara Inkinen, Sami Kuntsi, Sofia Sartolahti, Samuel Karjalainen, Kirin Pörsti, Henri Ijäs ja Miro Poikonen.

“Ole peloton! Suhtaudu tulevaisuuteen toiveikkaasti”

Petäjäveden lukion ylioppilasjuhlaa vietettiin lauantaina koronatilanteen vuoksi erityisjärjestelyin. Juhlassa oli mukana ainoastaan 18 uutta ylioppilasta, rehtori Ville Metsäpelto, luokanvalvoja Anu Isomöttönen sekä kuvaajat.

Lakitus sekä striimattiin suorana nettiin että videoitiin oppilaille muistoksi tallenteina. Monissa kodeissa vietetään juhlaa vasta myöhemmin, kokoontumisrajoitusten noustessa kesäkuun alussa 50 henkeen.

Ylioppilaat hakivat todistuksensa, stipendinsä, lakkinsa ja ruusunsa auditorio Miilun lavalta pöydältä ilman halauksia ja kättelyitä. Lakitus tehtiin katsomossa turvavälejä noudattaen. Keski-Suomen kotiseutulaulu, Gaudeamus Igitur ja Suvivirsi kuunneltiin videolta ja laulettiin mukana.

Koronakevät aikaisti ylioppilaskirjoituksia ja toi muutoksia myös muun muassa korkeakoulujen pääsykokeisiin ja tuleviin kesätöihin, joten tämä vuosikurssi – jos mikä – on juhlansa ansainnut.

Ville Metsäpelto muistutti, että poikkeusolojen aikana olemme oppineet, ettei maailmaa ole hyvä sulkea edes lyhyeksi aikaa, virheet on hyvä analysoida tarkasti ja oppia niistä. – Tarvitsemme toisiamme ja yhteistyössä on valtava voima.

Metsäpelto totesi, että tästä päivästä, valmistumisesta, alkaa uusi matka. – Kun nyt lähdet matkaan: Ole peloton! Suhtaudu tulevaisuuteen toiveikkaasti. Rohkeutesi osoittaa luottamusta tulevaisuuteen! Tee aina niin kuin mielestäsi on oikein, Metsäpelto kannusti.

– Pyri tekemään töitä yhteistyön hengessä ja yhteiskuntamme rakentamiseksi. Muista, että kukaan ei tee suuria asioita aivan itse. Kun tarvitset apua, ympärilläsi on ihmisiä, jotka auttavat ja antavat tukea juuri sinulle.

– Jokainen meistä voi auttaa rakentamaan, ei rikkomaan. Tue ja tsemppaa toisia, älä halveksi tai väheksy. Jos toimit näin, niin löydät oman polkusi kohti hyvää sekä annat samalla rohkaisevan esimerkkisi muille toimia samoin.

Uuden ylioppilaan puheen piti Saara Torkki.

– Tänä vuonna kaikki on ollut uutta ja outoa, eikä juuri mikään ole mennyt totutulla tavalla. Maailmalla vallitseva pandemiatilanne on vaikuttanut myös meihin; olemme saaneet jännittää ensin kirjoitusten toteutumisen ja sittemmin lakituksen puolesta, Torkki sanoi.

– Saammekin nyt olla kiitollisia siitä, että juhla on mahdollista järjestää ja saamme juhlistaa tärkeää saavutusta elämässämme.

Torkki kiittää, että Petäjäveden lukiossa on ollut aina rohkaiseva ilmapiiri. – Nuorta on kannustettu yrittämään ja tekemään parhaansa, vaikka asia ei olisi vahvinta osaamisaluetta. On erittäin tärkeää, että kasvavan nuoren ympärillä on kannustavia aikuisia, jotka tukevat.

Epäonnistumisetkin kasvattavat, joten niitä ei kannata pelätä turhaan. Heikkouksien sijaan keskitytään mieluummin etsimään vahvuuksia.

Torkin mukaan kaikki palvelut pienessä Petäjäveden lukiossa ovat toimineet ja apua on ollut helposti saatavilla.

Torkki päätti puheensa nuorisolääkäri Miila Halosen sanoihin: ”Arvosana ei ole kenenkään arvo. Heikomman arvosanan takana voi olla uskomaton, voittoisa tarina”.

– Uskotaan siis itseemme, elämä kyllä kantaa. – SK