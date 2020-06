Mökistä koti – ja sitten kesäkoti (Juttu vain tilaajille)

Pekka ja Marja-Leena Taipaleen mökillä voi ihailla upeaa järvimaisemaa. Pariskunnan poika Kimmo Taipale muistaa lapsuutensa kesistä etenkin uimisen.

Mökistä koti – ja sitten kesäkoti

– Kyllä me täällä ainakin puolet vuodesta olemme, kesällä emme edes käy kaupungissa, Petäjävedellä mökkeilevät Pekka ja Marja-Leena Taipale sanovat. Pekka Taipale on kotoisin Petäjävedeltä, kesäasunto on lähellä hänen lapsuuden kotiaan, Taipaleen tilaa.

– Välillä me asuimme täällä ihan vakituisestikin. Tämä paikka on ollut meillä vuodesta 1963. Kun olimme työelämässä, kävimme täällä vapaa-ajalla, ja kesäisin kävimme täältä käsin töissäkin Jyväskylässä. Sitten, kun jäimme eläkkeelle, myimme omakotitalomme Jyväskylässä, remontoimme mökin ja muutimme tänne, Taipaleet kertovat. – Muutama vuosi sitten muutimme kerrostaloon Jyväskylään. Siellä on helpompi olla talvet, kun ei oikein enää viitsi tehdä lumitöitä. Mutta kesät vietämme täällä, ja välillä käymme talvellakin.

Juhannuksena koko perhe koossa

Pariskunnan poika Kimmo Taipale muistaa lapsuuden kesistään etenkin uimisen. – Tulimme tänne mökille keväällä heti, kun koulut loppuivat ja olimme täällä elokuun puoliväliin, koulujen alkuun asti. Täällä oli kesällä myös paljon minun serkkujani ja heidän kanssaan touhutessa aika kului, Kimmo Taipale muistelee.

– Koskaan ei ollut tylsää hetkeä, vaikka ei ollut tietokoneita. Jos oli sadepäivä, pelasimme vaikka korttia.

Pekka ja Marja-Leena Taipaleella on neljä lasta. Heistä kahdella on nykyään oma mökki lähistöllä. – Meidän mökkimme ei ole talviasuttava, eli käymme siellä vain kesäisin. Viihdymme siellä koko perhe. Meidän kaksi lastamme ovat jo aikuisia, ja hekin pitävät mökkeilystä. Teini-iässä heillä oli ehkä jokin välivaihe, kun mökille lähtö ei niin kiinnostanut, mutta nykyään he taas tulevat hyvinkin mielellään mökille, Kimmo Taipale kertoo.

Juhannuksena perhe on kokoontunut perinteisesti Pekka ja Marja-Leena Taipaleen mökille ja silloin noudatetaan perinteitä. – Ohjelma on joka vuosi sama, miehet aloittavat vastojen teolla. Se on pitkään jatkunut perinne, Pekka Taipale kertoo.

– Meitä on koolla nykyisin parikymmentä henkeä, kun lapset perheineen ovat paikalla.

Parasta mökillä on Taipaleiden mukaan luonto ja hiljaisuus. – Luonnon tapahtumia on mukava seurata, kevään edistyessä tulee joka päivä jotain uutta, Pekka Taipale toteaa.

Kimmo Taipale nauttii omalla mökillään luonnonrauhan lisäksi omaan tahtiin puuhailusta. – Kun saa vaikkapa hakata halkoja tai tehdä jotain pientä remonttia ihan omaan tahtiin, se on hyvää vastapainoa työlle.

Pekka Taipaletta houkuttelivat aikoinaan mökille myös metsänhoitotyöt. – Sielläkin oli aina jotain tekemistä, istutuksia ja raivauksia. Nyt minulla ei enää ole metsiä hoidettavana, ne ovat nyt Kimmolla, Pekka Taipale kertoo. – Kyllä täällä mökillä on aina ollut jotain puuhaa. Kaupungissa emme kesällä oleile, kun ei siellä ole mitään tekemistäkään. Postinkin olemme kääntäneet tänne ja Petäjävedellä käymme asioilla.

– Kesämökkiläisinä haluamme käyttää paikallisia palveluita ja tukea paikallisia yrittäjiä, sen koen tärkeäksi, itsekin yrittäjänä työskentelevä Kimmo Taipale sanoo.

Marja-Leena Taipaletta mökille houkuttelee itse mökki ja paikka järven rannassa. – Tämä on ollut kaikille meidän perheessä aina läheinen paikka. – TL