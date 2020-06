Meriharakat tutulla katolla

Meriharakka on taas saanut jälkikasvua Petäjäveden kotiteollisuuskoulun katolla. Pariskunnan lähes neliviikkoinen haudontaurakka päättyi toukokuun lopulla. Tämä on kolmas perättäinen kattopesintä samalla paikalla. Tuolloin katolla piipersi kolme untuvikkoa. Välillä poikaset olivat emon alla lämmittelemässä. Toisen vanhemmista tultua paikalle lieroja nokassaan, poikaset tulivat esille emon alta. Vielä maanantaiaamunakin perhe oli katolla ja siksi ainakin pääosin emojen ruokinnan varassa. Perheen muutto maan pinnalle tapahtui viime viikon alkupuolella, jolloin poikaset siirtyvät jo osittain omatoimiseen ravinnon hankintaan. Poikastan alastulosta ja siihen mahdollisesti liittyvästä dramatiikasta ei ainakaan allekirjoittaneella ole näköhavaintoja edellisvuosilta. Lentokykyisiksi poikaset varttuvat noin kuukaudessa.

Meriharakan pesintä Petäjävedellä on varsin uusi ilmiö. Tietoja pesinnästä on vain muutamalta viime vuodelta. Pesiä on löydetty koulun katon lisäksi ainakin joiltakin isommilta peltoalueilta. Saariston linnuksi mielletty mustavalkoinen kahlaaja on nykyään yleisemminkin leviämässä sisämaahan. Vielä 1990-luvun lintukirjassa kerrotaan, että viime vuosikymmenien aikana muutamia pareja on siirtynyt pesimään paikoin sisämaahan, lähinnä puunjalostusteollisuuden lähistön kuorikasoille. Nykyisin joitakin pareja pesii jo monessa Keski-Suomen pitäjässä.

Meriharakan sanotaan saaristossa asettuvan vuodesta toiseen samoille pesimäluodoille. Petäjävedellä keskustankin pesivä pari lienee viime vuosilta tuttu pariskunta. Ainakin pesä oli tänäkin vuonna likimain samassa paikassa kuin aikaisempina vuosina. Meriharakka on lintumaailmassa verraten pitkäikäinen voiden saavuttaa jopa 30 vuoden iän. Lajin talvehtimisalueet ovat etupäässä Länsi-Euroopan rannikoilla.

Toivotaan, että lintuperhe löytää läheisyydestä rauhallisen kasvuympäristön ja varttuu lentokykyiseksi. Hauska väriläiskähän tuo mustavalkoinen kahlaaja näin sisämaassa on.

– Lauri Ijäs

Meriharakkaparilla on tänä vuonna kolme poikasta.