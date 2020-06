Mäkisen yritysperhe kasvaa perinteikkäällä hotellilla (Juttu vain tilaajille)

Hotelli Keurusselän yrittäjä ja toimitusjohtaja Iris Mäkinen asuu miehensä kanssa Ala-Kintausjärven rannalla. – Täällä on tilaa hengittää, täällä sielu lepää.

Mäkisen yritysperhe kasvaa perinteikkäällä hotellilla

– Nyt ainakin tietää, mitä seuraavat vuodet tekee, Kintaudella asuva yrittäjä Iris Mäkinen toteaa. Mäkinen pyörittää Mäntän Klubia, Honkahovia ja henkilöstöravintola Kustaavaa sekä Keurusharjun Lomakylää, nyt hänen vastuullaan on myös viikon päästä aukeava hotelli Keurusselkä. – Hotelli on upealla paikalla ja sillä on yli 70 vuoden historia. Olisi ollut sääli, jos se olisi sulkeutunut lopullisesti. Onneksi löysimme ratkaisun Keuruun kaupungin ja Keulinkin kanssa, Mäkinen sanoo.

Keulink kiinteistöt Oy osti hotellikiinteistön ja maa-alueet työeläkeyhtiö Elolta ja vuokraa ne Iris Mäkisen ja hänen miehensä Pekka Rouhiaisen omistamalle uudelle Keurusselkä Hotels Oy:lle, jonka toimitusjohtaja Iris Mäkinen on. Vuokrasopimuksessa on lunastuslauseke, eli Keurusselkä Hotels Oy lunastaa paikan kahdeksassa vuodessa.

– Remontti on meneillään. Aulan, vastaanoton ja baarin teemme uusiksi ja huoneita olemme käyneet läpi. Osa huoneistahan oli jo täysin remontoitu, osassa teemme pientä pintaremonttia. Paikka oli yllättävänkin hyvässä kunnossa. Vanha talo on tietysti vanha talo, mutta mitään hälyttävää sieltä ei löytynyt, Mäkinen kertoo.

Hotelli on kahdessa talossa; päähotelli on rakennettu 1970-luvun loppupuolella ja vanha lomahotelli vuonna 1949. Hotellihuoneita on yhteensä 93. – Tilaa on paljon ja hotellin täyteen saamisessa on haastetta. Myyntityötä se vaatii, mutta uskon, että saamme paikan pikku hiljaa nousuun. Pikavoittoja tästä ei saa, tämä vaatii pitkäjänteistä ja kovaa työtä.

Luontoa, kulttuuria

Hotelli Keurusselkä on Mäkiselle tuttu paikka, hän työskenteli sillä kolme vuotta hotellinjohtajana kymmenisen vuotta sitten, kun paikka oli Lomaliiton omistuksessa. – Olen seurannut Keurusselän vaiheita koko ajan. Pidän paikasta ja haluan, että se menestyy. Nyt lähdemme rakentamaan brändiä uudella tavalla, uudelta pohjalta. Lomaliiton konsepti oli omansalainen ja maailma on nyt erilainen kuin kymmenen vuotta sitten. Minäkin olen saanut lisää kokemusta yrittäjänä.

Hotelli Keurusselkä on ollut tunnettu etenkin tanssipaikkana. Tanssejakin Mäkinen lupailee, kunhan koronatilanne hellittää. – Nyt aloitamme pianomusiikilla ja trubaduurilla, tansseja toivottavasti pääsemme järjestämään heinä-elokuussa.

– Meillä on myös muita kivijalkoja, etenkin luonto ja kulttuuri. Hotelli on upealla paikalla järven rannalla ja siellä on mahdollista harrastaa monenlaista, siellä on ihana hiekkaranta ja kivoja luontopolkuja. Kulttuuria ja taidetta taas löytyy niin Mäntästä kuin Keuruun ja Petäjävedenkin alueilta. Haluamme nostaa tarinat ja historian hyvän viihteen rinnalle. Hotellissa on myös isot kokoustilat ja isot ravintolat, siellä on hyvät mahdollisuudet järjestää erilaisia tilaisuuksia, esimerkiksi perhejuhlia. Ja toivottavasti yrityksetkin palaavat live-kokousaikaan.

Hotelli Keurusselkä työllistää parikymmentä henkeä, välillisesti enemmänkin. – Tarkoitus ei ole tehdä itse kaikkea. Voimme tuottaa palveluita yhdessä eri toimijoiden kanssa ja hyödynnämme myös ohjelmapalveluyrityksiä ja vastaavia. Nyt lähdemme liikkeelle kotimaan matkailuun panostamalla, mutta valmistaudumme tarjoamaan palveluja myös ulkomailta tuleville vieraille.

Kotona Kintaudella sielu lepää

Mäkinen on ollut majoitus- ja ravintola-alalla yli 30 vuotta, siitä yhdeksän viime vuonna yrittäjänä. Mäntän Klubilla ja Honkahovissa, joita Mäkinen on vetänyt yhdeksän vuotta, on molemmissa ravintolan lisäksi majoitusta. Paperiliiton ja ammattiliitto Pron omistamaa Keurusharjun Lomakylää Mäkinen on pyörittänyt kuutisen vuotta. – Keurusharjun Lomakylä on aivan hotelli Keurusselän vieressä, ja se on ollut todella suosittu.

– Uskon, että Keurusselän alue lähtee kehittymään. Se vaatii paljon asiakkaita, ja tuotteen pitää olla kunnossa, jotta asiakkaita tulee. Kun saamme hotellin pyörimään, lähdemme kehittämään aluetta, Mäkinen sanoo.

Kintaudella, Ala-Kintausjärven rannalla Iris Mäkinen ja Pekka Rouhiainen ovat asuneet kymmenen vuotta. – Tämä on hyvä paikka asua. Tästä on lyhyt matka niin Jyväskylään kuin Keuruulle ja Mänttäänkin ja silti tämä on ihanan rauhassa, aivan maalla. Täällä sielu lepää, ja sitten jaksaa taas tehdä töitä. – TL