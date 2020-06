Lämpölaitoksen pihalta kaivettiin jopa haudattuja auton osia (Juttu vain tilaajille)

Seppo Kovanen, Alisa Pitkänen ja Markku Jaatinen ovat tyytyväisisä tontin puhdistustyöhön. Oman haasteensa toivat kaukolämpölaitokselle elintärkeät isot lämpöputket, joita risteilee tontilla.

Lämpölaitoksen pihalta kaivettiin jopa haudattuja auton osia

Seppo Kovasen hikinen työmaa alkaa olla loppusuoralla, kun Petäjäveden lämpölaitoksen pihaa on nyt siivottu viiden viikon ajan ja maa-aineksesta on kerätty ja seulottu kaikki jäte ja kuljetettu pois. – Yllättävän työllistävä homma ja on yritetty tehdä suht huolellista työtä, Kovanen tuumaa.

Vapo Lämpövoima Ky osti loppuvuodesta 2019 Petäjäveden lämpölaitoksen 16 vuotta yrittäjänä toimineelta Kovaselta ja hänen yhtiökumppaniltaan. Kaupan ehtona oli tontin pilaantuneen maan puhdistus ja sen kustannusarvio oli 176.000 euroa.

Maata on nyt kaivettu ja siivottu 1,5-3 metrin syvyydeltä. Koko tontti on 6.000 neliötä ja siitä on nyt noin 4.000 neliötä käsitelty ja loputkin alueet on tutkittu koekuopittamalla.

– Tässä näkyy entisajan jätehuolto. 80-luvun alussa kuntakin hautasi hylättyjä autoja tänne. Alue siivottiin, mutta jotain osia löytyi vielä, Kovanen kertoo.

Pihasta onkin kaivettu muun muassa auton ovia ja tuulilasi. Pelkästään tiiliä vietiin pois sata tonnia ja myös puuta, rautaa ja muovia oli paljon. Sinkkiä ja öljyäkin löytyi. – Puolet puutavarasta on kyllä meidän ajaltamme. Aiemmat omistajat ovat olleet fiksumpia kun ovat peittäneet roskat, meillä ne kaikki oli tässä näkyvillä, Kovanen veistää.

Tontilla on ennen ollut myös asuinkiinteistö, ja tontin perällä on ollut jonkinlainen tunkio. Talon jäljiltä löytyi vielä eau de colognea, kamferitippapullo sekä pakastemarjoja kylmälaukussa.

Jätteet on toimitettu Sammakkokankaalle ja yksi rekka pilaantunutta maa-ainesta vietiin Metsä-Kivelän jätteenkäsittelyalueelle Jämsään.

Siivoustyöt on tehty käsityönä ja uutta maa-ainesta on tuotu vain seitsemän kuormaa. Myöhemmin Vapo Lämpövoima Ky varmaankin pinnoittaa piha-alueen ja suunnitelmissa on, että laitosta uusitaan tulevina vuosina.

Kunnostuksen ympäristöteknistä valvontaa teki FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n ympäristöasiantuntija Alisa Pitkänen ja kaivinkoneen puikoissa oli Markku Jaatinen. Lisäksi alueella on enimmillään työskennellyt yhteensä seitsemän henkeä ja käytössä on ollut kaksi kaivinkonetta, kurottaja ja kiviseula. Aurinkoiset kelit ovat olleet juuri sopivat seulomiselle. – SK