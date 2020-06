Anne-Mari Niemi toteaa, ettei elämäntapamuutos voi onnistua, jos yrittää muuttaa kaiken kerralla. Jo yhden asian muuttaminen riittää alkuun ja se voisi olla vaikkapa osallistuminen matalan kynnyksen liikuntahetkiin kaksi kertaa viikossa.

“Kunnottomien kesäkokoontumiset” juhannuksen jälkeen

Anne-Mari Niemi aloittaa ohjatut liikuntahetket juhannuksen jälkeisellä viikolla. Kyseessä on ehdottoman matalan kynnyksen liikuntahetket niille, joilla on ollut jo pidempään taukoa säännöllisestä liikunnasta. “Kunnottomien kesäkokoontumiset” pidetään tiistai- ja torstai-iltaisin.

Kesällä tavataan ulkona, kuten Kirkonkylän koululla tai Kettulanvuoren parkkipaikalla. Tarkemmat kokoontumispaikat ilmoitetaan Petäjävesi-lehdessä ja ryhmän omassa Whats-App-ryhmässä, johon voi halutessaan liittyä, mutta ei ole pakko.

Liikuntahetket on tarkoitettu kaikenikäisille, naisille ja miehille. Tavoitteena on päästä liikkeelle ja saada liikuntaharrastus taas käyntiin. – Jokainen liikkeelle lähtö on hyvä asia, ja kaksi kertaa viikossa on jo hyvä määrä liikuntaa aloitteleville, Niemi tuumaa. Mukaan saa halutessaan ilmoittautua etukäteen, mutta olennaista on, että kesäkokoontumisiin saa tulla mukaan, milloin itse haluaa, eikä ilmoittautumista vaadita. Ja jos ilmoittautuu, ei silti lupaudu mihinkään.

Toisella kerralla tehdään ohjattu lenkki kävellen ja sauvat saa ottaa mukaan. – Mennään pois asfaltilta ja löydetään samalla hyviä lenkkipolkuja.

Toisella kerralla tehdään lihaskuntoa oman kehon painolla, kuminauhoilla tai keppijumppana. – Lihaskuntoharjoittelu on tarpeellista kaikenikäisille. Jokainen voi tehdä oman tasonsa mukaan ja itselleen sopivalla vauhdilla. Tehdään lempeitä liikkeitä, eikä hypitä.

Lisäksi Niemi kuuntelee tulijoiden toiveita: esimerkiksi kirkkovenesoutua tai suunnistamista voidaan kokeilla yhdessä.

Tunnin hinta on viisi euroa. – Kertamaksulla saa huolellisesti suunnitellun ja ohjatun liikuntahetken, kannustavaa ohjausta ja vähän hyvinvointitietoakin. Tavoitteena on, että saadaan kiva porukka, joka myös osaltaan motivoisi jatkamaan liikkumista yhdessä.

Niemellä itsellään on monipuolinen kilpaurheilu- ja kuntoliikuntatausta ja hän on valmistumassa Trainer4You:n kuntosalivalmentajaksi. Valmentajakoulutus olikin odotuksia laajempi ja Niemi sai kipinän järjestää liikuntahetkiä sellaisille, jotka eivät muuten liiku.

– Nyt omat ruuhkavuoteni alkavat helpottaa ja tällaiselle tuli tilaa. Itselleni liikunta on tuonut iloa ja auttanut jaksamaan, ja voi kun sitä ilosanomaa saisi muillekin levitettyä ja pystyisin tarjoamaan hyviä hetkiä liikunnan parissa.

– Oma hyvinvointi on todella tärkeä asia, eikä lepoa ja palautumistakaan pidä unohtaa.

Petäjävedellä on kesäkuussa myös Naisvoimistelijoiden treenejä, mutta jos kunto ei kestä naisvoimistelijoiden kyydissä, on hyvä vaihtoehto tulla Niemen järjestämiin liikuntahetkiin.

Kesäkokoontumisia pidetään elokuun loppuun ja syksylläkin kiinnostuksen mukaan. Syksyllä Niemi aloittaa ohjatut kuntosalivalmennusryhmät. – SK