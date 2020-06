Petäjäveden kaikille avoin frisbeegolfrata kulkee Kettulanvuoren kauniissa metsämaisemissa. Ratakartta löytyy myös FGP:n kotisivuilta. Petäjäveden frisbeegolfrata on metsäinen ja teknisesti monipuolinen. Se käy sekä aloittelijoille että kovemmillekin heittäjille.

Frisbeegolfrata on Petäjäveden helmi

Petäjävedellä on oma frisbeegolfrata, joka on kaikille avoin ja maksuton. Radalla käy paljon pelaajia myös muualta Keski-Suomesta ja kauempaakin. Tänä kesänä Petäjävedellä järjestetään Amateur Series Petäjävesi -kilpailu 27.-28.6., josta saa paikkoja Amatöörien ja Juniorien SM-kilpailuihin. Mukana on myös petäjävetisiä kisaajia.

Koronatilanteen vuoksi kisat järjestetään golflähdöin 15 minuutin välein enintään neljän hengen ryhmissä. Pelaajakokous ja palkintojenjakotilaisuus jätetään pitämättä. – Toisaalta tämä on ollut niitä harvoja urheilumuotoja, joita on voinut harrastaa näin korona-aikanakin, FGP – Frisbeegolf Petäjäveden puheenjohtaja Harri Aaltonen toteaa. Hallituksen jäsen ja sihteeri Markku Kivelä on mukana myös Suomen frisbeegolfliiton hallituksessa (SFL), jossa on myös mietitty korona-ajan peliohjeistuksia.

Petäjäveden kunta rakensi ensimmäisen 9-väyläisen radan vuonna 2013 ja FGP oli laajentamassa rataa kunnan kanssa 18 -väyläiseksi vuonna 2015. Rataa ylläpidetään yhdistyksen talkoilla.

Viime viikolla kunnan teknisen toimen ja FGP:n väki kiersi radan miettien, kuinka sitä voitaisiin vieläkin kehittää. Aaltonen ja Kivelä kehuvatkin Petäjäveden kunnan asennetta ja henkeä frisbeegolfradan alueen kehittämistä kohtaan.

Viikkokisat myös aloittelijoille

Frisbeegolfissa on pitkälti samat termit kuin pallogolfissa ja yhteistä on myös etiketti (Katso linkki tästä!). Frisbeegolfiin kuuluu olennaisesti toisen huomioiminen ja se, että kaikki saavat tulla mukaan.

Lajia voi harrastaa hyvin monella tapaa; ulkoilumielessä, kavereiden kanssa pelaillen tai virallisissa kilpailuissa. – Parasta on se kiekon liito, kun heitto onnistuu, Kivelä sanoo.

Ensimmäinen kori on yleisurheilukentän kupeessa ja rata jatkuu siitä Kettulanvuoren metsiin. – Petäjäveden rata on metsäinen ja teknisesti monipuolinen. Kivannäköistä luontoakin on, Kivelä kuvaa. – Rata ei ole sieltä vaativimmasta päästä ja käy aloittelijoille ja kovemmillekin heittäjille, Aaltonen sanoo.

Seurassa on sekä satunnaisia harrastajia että lisenssipelaajia. FGP:n yleiset viikkokisat aloitetaan kesäkuussa perinteisen tapaan ja etenkin aloittelijat ja lajista vasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan. Viikkokisojen yhteydessä saa opastusta ja kiekkojakin annetaan lainaksi, kunhan laittaa viestiä etukäteen.

Aaltonen muutti perheineen Halkokankaalle vuonna 2016, eikä tuntenut koko Keski-Suomesta entuudestaan ketään. Ennestään tutun lajin frisbeegolfin myötä on kaveripiiri täälläkin kasvanut ja lisäksi Halkokankaalla on tiivis asukasyhteisö. Naapuruston kanssa vietetäänkin yhteisiä tapahtumapäiviä ja illanviettoja.

Ja molemmat miehet pääsevät rakkaan lajin pariin melkein takapihoiltaan. – SK

FGP:n puheenjohtaja Harri Aaltonen ja sihteeri Markku Kivelä toivottavat tervetulleeksi kokeilemaan kaikki lajista kiinnostuneet. Seurasta saa aloittamiseen tarvittaessa neuvoja ja kiekkoja lainaksi. Aloittelija voi kokeilla ensin lainakiekoilla ja alkuun pääsee ihan yhdelläkin. Jos intohimo lajiin syvenee, voi reppu alkaa näyttämään täydeltä.