Eemil Helanderin kesäkausi alkanut vahvasti (Juttu vain tilaajile)

Eemil Helanderin kesäkausi alkanut vahvasti: ”Ennätysten rikkominen motivoi paljon”

Eemil Helanderin alkukausi on ollut vahva, sillä kolmessa ensimmäisessä kilpailussaan hän on juossut ennätyksensä uusiksi kahdessa. Kesäkuu alkoi 3000 metrin ennätyksellä (8.14,84) ja jatkui juhannuksena 800 metrin ennätyksellä (1.54,78). Ennätysputki oli varsin lähellä jatkua kauden ensimmäisessä 3000 metrin esteiden kilpailussa sunnuntaina Jyväskylässä, sillä Helander juoksi 9.02,08 ja hänen ennätyksensä on 9.01,44. – Ihan ookoo kisa. Lopussa huomasin, ettei esteiden lukeminen ole vielä ihan niin helppoa. Tuntuu, että olisi ehkä ollut vielä yksi vaihde jaloissa, mutta esteistä jäi ehkä vähän vajaaksi se yhdeksän minuutin alitus, Helander tuumasi.

Esteiden lukeminen ja sitä myötä kilpaileminen ylipäätään paranee hänellä tyypillisesti kisojen myötä. Sitäkin ajatellen kauden ensimmäinen estekilpailu oli vähintäänkin lupaava. Lopulta hieman tyngäksi jääneen hiihtokauden jälkeen Helander on harjoitellut kevään ja alkukesän hyvin juoksukautta ajatellen. – Kevät meni hyvin, ei tullut mitään vammoja. Toukokuun puolivälin jälkeen juoksu rupesi kulkemaan kunnolla.

Ilman koronaepidemian muovaamaa urheilukalenteria Helanderin päätähtäin olisi ollut nuorten MM-kilpailut heinäkuussa. Hän ei ole jäänyt tilannetta harmittelemaan, vaan katse on suunnattu uusiin kisoihin. Tänäkin kesänä tavoitteita riittää. – Ennätysten rikkominen motivoi paljon. Sitä pystyy nyt tekemään.

Helanderin kilpailukausi jatkuu tasaiseen tahtiin. Seuraavaksi hän juoksee 8. heinäkuuta GP-kilpailussa Jyväskylässä, jossa matkana on 5000 metriä. – Houkuttaisi siinäkin ennätystä lähteä hakemaan. Toivottavasti siinä olisi vetoapua tarjolla. Jos saisi hyvän kisan, uskon, että ennätys on mahdollinen. – Heidi Lehikoinen