Ravivoitto alkupääomana (Juttu vain tilaajille)

Ravivoitto alkupääomana – Heikki Puhakka on toiminut yrittäjänä kolme vuosikymmentä

Heikki Puhakka perusti Taulumäen Kauppahuone Oy:n kolmekymmentä vuotta sitten, vuonna 1990.

– Olin ollut naulatehtaassa myyntijohtajana ja jäänyt sieltä pois. Voitin raveissa, ja vaimo kysyi minulta, mitä aion rahoilla tehdä. Sanoin perustavani yrityksen, ja kun asuimme silloin Taulumäellä, yrityksen nimeksi tuli Taulumäen Kauppahuone, Puhakka kertoo.

– Myyntiala oli itsestään selvä valinta. Yritykseen otin ensin kymmenen vanhaa kaveria töihin ja hyvin pian palkkasin lisää. Parhaimmillaan minulla oli 25 työntekijää.

Yritys myi lämpöpaperia, 1990-luvun alkupuolella sen kulutus oli suurta. – Mitä enemmän tietotekniikka on kehittynyt, sitä vähemmän lämpöpaperia käytetään. Tällä hetkellä hoidan myynnin itsekseni, työntekijöitä minulla ei ole, Puhakka sanoo. Petäjävedellä hän on asunut 25 vuotta.

1990-luvun alun lama ei Puhakan yritykseen juuri vaikuttanut.

– Lämpöpaperi meni silloin kaupaksi ja kaupanteko oli jopa helppoa, kun yrityksistä oli laitettu ammattitaitoiset ostajat pois, Puhakka toteaa.

Oma harrastus lisäsi valikoimaa

Nykyään Puhakka myy lämpöpaperin lisäksi vesijuoksutarvikkeita.

– Meillä oli Petäjävedellä maratonporukka, jonka kanssa minäkin harjoittelin maratonille. Minulla harjoittelu sattui polviin. Löysin amerikkalaisesta lehdestä vesijuoksun minulle soveltuvaksi harjoittelumuodoksi ja sen avulla minäkin pääsin mukaan maratonille. Siitä lähtien olen itse harrastanut vesijuoksua, Puhakka kertoo.

– Järjestin yhteensä viidet vesijuoksun MM-kilpailut ja siinä minulle tuli paljon kontakteja Kauko-idästä. Toin ensin vesijuoksuvöitä Kiinasta, siihen aikaan eli vuonna 2005, niitä ei vielä Suomesta juuri saanut.

Vesijuoksuvyöt, joita Puhakka nykyään myy, hän on suunnitellut itse. – Näissä ei ole sellaista korkeaa selkäosaa, joka kallistaisi juoksijan etukumaraan. Minähän olen ensimmäiseltä ammatiltani vaatetusalan mallimestari, joten vöiden suunnittelu onnistui hyvin, Puhakka kertoo.

– Teetän Belgiassa aihiot ja vyöosan ompelen itse kotimaisesta raaka-aineesta. Olen suunnitellut myös muun muassa vesinyrkkeilyhanskoja ja vauvauintimaton. Uimakenkiä olen tuonut maahan vuodesta 2005 lähtien; luonnonvesiin ei missään nimessä kannata mennä vesijuoksemaan paljain jaloin.

Kesä vetää markkinoille

Lämpöpaperia Puhakka myy puhelimitse, ja tuotteet menevät valmistajalta suoraan ostajille. Vesijuoksutarvikkeita Puhakka kiertää kauppaamassa talvisin uimahalleissa ja kylpylöissä, kesäisin toreilla ja markkinoilla.

– Kyllä se on kauppa sen verran verissä, että keväällä, kun aurinko alkaa lämmittää, rupeaa tekemään mieli markkinoille, Puhakka toteaa.

– Meillä on sellainen parinkymmenen kauppiaan porukka, kierrämme yhdessä toreilla ja jaamme markkinointikulut. Mukana on monen alan myyjää, ihmisiä tulee paikalle enemmän, kun on enemmän kauppiaita. Kiertelemme lähinnä Itä-Suomessa ja Keski-Suomessa, ja joskus olen kiertänyt muidenkin mukana, vähän säidenkin mukaan. Myyntimiehen paras apulainen on aurinko.

Ensi kesän torimyyntiin vaikuttaa koronaepidemian eteneminen. – En lähde vaarantamaan omaa tai muiden terveyttä, eli toreille lähden sitten, kun se on turvallista. Saattaa mennä syksyyn, ennen kuin torimyyntiin pääsee tänä vuonna, Puhakka toteaa.

Antoisaa ja värikästä

Yrittäjänä Puhakka sanoo viihtyneensä.

– Kyllä tämä hirveän antoisaa on ollut ja värikästä. Kuten laulussa sanotaan, päivääkään en vaihtaisi pois, Puhakka toteaa.

– Yrittäjänä on joka aamu mahdollisuus valita, tekeekö töitä vai ei, eikä sitä tarvitse keneltäkään muulta kysyä. Tässä saa myös valita itse ihmiset, joiden kanssa on tekemisissä. Koulussa määrätään, kenen vieressä pitää istua ja vieraalla töissä ollessa muut päättävät yhteistyökumppanit, mutta yrittäjänä saa valita itse.

Parhaimmat yritystoimintaansa liittyvät muistot Puhakalla on 2000-luvun alkupuolelta, kun hän alkoi tuoda vesijuoksutarvikkeita Suomeen.

– Monet vammaiset lapset eivät olleet pystyneet harrastamaan mitään liikuntaa, mutta vesijuoksusta he saivat oman lajin. Samoin vesijuoksu toi liikunnan iloa monelle polvi- tai lonkkakipuiselle, Puhakka kertoo.

Eläkkeelle 64-vuotias Puhakka ei haikaile. – Niin kauan minun on tarkoitus yrittämistä jatkaa, kun Luoja antaa terveyttä ja voimia, Puhakka toteaa. – TL

Vesijuoksutarvikkeita Puhakka alkoi tuoda maahan jo vuonna 2005.