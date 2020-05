Puhelin kädessä rastien perään

Simo Vauhkonen on tehnyt Petäjävedelle rogainingrasteja kaikkien rastien etsimisestä kiinnostuneiden iloksi. Karttoja on tällä hetkellä kaksi, kesällä niitä on tulossa ehkä lisääkin, ja mukaan pääsee ilmaiseksi ladattavalla gps orienteering run-puhelinsovelluksella.

– Rogaining on yksi suunnistuksen laji, siinä radan saa tehdä itse. Rasteja on paljon, minun kartoillani nelisenkymmentä, ja ne on pisteytetty muun muassa matkan tai löydettävyyden mukaan. Radan kiertämiseen on annettu aika, toisella tekemistäni kartoista aikaa on neljä tuntia ja toisella puolitoista tuntia.

– Tarkoituksena on kerätä mahdollisimman paljon pisteitä annetussa ajassa, ajan ylittämisestä tulee miinuspisteitä. Rasteilla saa käydä missä järjestyksessä tahansa, eli jokainen suunnittelee itse ratansa, sen mukaan, kuinka pitkän lenkin arvelee jaksavansa tai ehtivänsä kiertää annetussa ajassa.

Rastit ovat virtuaalirasteja, eli maastossa ei ole mitään merkkejä. Kun on ladannut puhelimeensa sovelluksen, jolla rasteja etsii, puhelin ilmoittaa, kun on oikeassa paikassa.

– Se on hyvä, ettei maastoon tarvitse viedä mitään, eikä sieltä tarvitse kerätä mitään pois. Virtuaalirastit poistavat myös sen pelon, että joku kävisi siirtämässä rasteja, Vauhkonen toteaa.

Rastit, joiden etsimiseen on aikaa puolitoista tuntia, ovat Petäjäveden taajama-alueella, neljän tunnin radalla rasteja on hieman kauempanakin. Lyhyemmän radan lähtö on luistelukaukalon huoltorakennuksen tienoilta ja maali kirjaston edessä, pitemmälle radalle lähdetään urheilukentän päästä ja tullaan maaliin ala-asteen luona olevan ison kiven paikkeille.

– Karttakuvat koodeineen olen laittanut Me Petäjävetiset -facebookryhmään. Eli puhelinsovellukseen valitaan rata koodilla, Vauhkonen sanoo. Lisätietoa lajista löytyy muun muassa rogaining.fi -nettisivustolta.

Omana lajina polkujuoksu

Vauhkonen on harrastanut polkujuoksua vaimonsa kanssa muutaman vuoden. – Olimme mukana Ylen Mennään metsään -kampanjan polkujuoksukiertueella kansallispuistoissa vuonna 2018 ja siitä oikeastaan innostuimme luonnossa liikkumiseen. Kiertueelta jäi hyvä porukka, jonka kanssa olemme käyneet yhdessä juoksemassa. Olemme myös osallistuneet joihinkin maastojuoksutapahtumiin, Vauhkonen kertoo.

– Suunnistusta en ole juuri harrastanut, mitä nyt armeijassa. Mutta perusmetsässäliikkujanhan täytyy osata myös suunnistaa. Rogaining on siinä mielessä mukavaa, ettei se vaadi niin sekuntien kanssa pelaamista kuin suunnistus, siinä voi vaikka lyhentää omaa rataansa, jos siltä tuntuu, ja mennä fiiliksen mukaan.

Ratojen tekoon Vauhkonen on tutustunut jo aiemmin. – Kun lapset olivat nuorempia, tein heille etappiradan, joka eteni tarinan mukana ja jossa aina sai tietää seuravan etapin, kun oli selvittänyt jonkin tehtävän. Vanhempien poikien kanssa harrastimme myös seikkailu-urheilua, kävimme kiertämässä reitin, johon kuului melontaa, pyöräilyä, juoksua ja uimapatjalla koskenlaskua, Vauhkonen kertoo.

Tänä vuonna Vauhkonen on juossut jo noin 650 kilometriä. – Pääasiassa poluilla. Olen kiertänyt sellaisillakin paikoilla, jossa kaikki eivät käy lenkeillä ja olen sitten laittanut rastejakin sellaisiin, omasta mielestäni kauniisiin paikkoihin, Vauhkonen sanoo. – Ihan mukavaa, että ihmiset ovat käyneet ratoja kiertämässä. – TL

