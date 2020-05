Jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin tai muihin seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin voi 1.6. alkaen tulla enemmän kuin 50 henkilöä, jos turvavälit saadaan pidettyä vaatimusten mukaisena. Petäjävedellä tämä tarkoittaa kirkossa 110 henkilöä (alas 89 ja parville loput), vanhassa kirkossa 50 henkilöä ja siunauskappelissa 30 henkilöä. Yksityisten juhlien kuten kaste, hääjuhla, muistotilaisuus, muu juhla tai tapahtuma, kokoontumisrajoite on 50 henkilöä.

Petäjäveden seurakunta tiedottaa: Kesä 2020

Petäjäveden seurakunnassa kirkkojen ovet avautuvat 1.6. alkaen ja jumalanpalvelukseen on mahdollista osallistua myös paikan päällä. Striimausta jatketaan kuitenkin edelleen (paitsi 7.6.).

Jumalanpalvelukset toimitetaan vanhassa kirkossa 20.6.-9.8. ja kellonaika vaihtelee joka toinen sunnuntai kello 10 ja joka toinen sunnuntai kello 13. Tarkemmat tiedot löytyvät Petäjävesi-lehden kirkollisista ja seurakunnan nettisivuilta.

Ehtoolliselle on mahdollista osallistua 7.6. alkaen ja ehtoollisen toimittamisessa, jakamisessa ja vastaanottamisessa kiinnitetään erityistä huomiota hygieniaan ja turvallisuuteen.

Yli 70-vuotiaita ja muita riskiryhmiin kuuluvia kehotetaan noudattamaan omaa harkintaa yhteiseen jumalanpalvelukseen osallistumisen suhteen.

Kirkkoon kuljetaan vain pääovesta ja sisään tullessa ja lähtiessä on syytä pestä kädet huolellisesti ja käyttää ovella olevaa käsidesiä. Seurakunnasta muistutetaan, että kirkkoon tullaan vain täysin terveenä. Jos käytössä on oma virsikirja, niin se on hyvä ottaa mukaan jumalanpalvelukseen. Muuten virren sanat ovat monisteilla, eivätkä virsikirjat ole käytössä.

Piispojen ohjeen mukaan tilaan voi tulla enemmän kuin 50 henkilöä, jos turvavälit saadaan pidettyä vaatimusten mukaisena. Tämä koskee jumalanpalveluksia, kirkollisia toimituksia (avioliittoon vihkiminen, hautaan siunaaminen ja kaste) tai muita seurakunnan järjestämiä tilaisuuksia. Petäjäveden seurakunnan tiloissa tämä tarkoittaa: Petäjäveden kirkossa 110 henkilöä (alas 89 ja parville loput), Petäjäveden vanhassa kirkossa 50 henkilöä ja siunauskappelissa 30 henkilöä.

Yksityisten juhlien kuten kaste, hääjuhla, muistotilaisuus, muu juhla tai tapahtuma, kokoontumisrajoite on 50 henkilöä.

Petäjäveden seurakunnan tiloja ei vuokrata juhla- tai muuhun käyttöön kesä-elokuussa 2020. Myöskään pappi ja kanttori eivät pääsääntöisesti osallistu toimitusten jälkeisiin juhliin kesän aikana. Kesällä ei käytetä jumalanpalveluksissa avustajia. – SK