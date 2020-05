Petäjälahden katto kuntoon (Juttu vain tilaajille)

Kattoremontin jälkeen Petäjälahdessa on paikat kunnossa. Remppa tehdään kolmeen pekkaan.

Petäjälahden katto kuntoon

Kunnan omistaman huvilan, Petäjälahden 260 neliön kokoinen katto uusitaan tänä keväänä kokonaan. Siinä mielessä koronakriisi sattui sopivasti, että se vapautti Varikon työntekijöiden työaikaa niin, että remontti tehdään edullisesti kunnan omana työnä. Kelitkin osuivat osuvasti, eivätkä ampiaiset ole vielä tähän aikaan keväästä riesana.

Petäjälahti on valmistunut 1980-luvun alussa ja se on rakennettu sen ajan säädöksien mukaan. – Aluskate puuttui kokonaan, jolloin vesi voi päästä villoihin. Nyt katto vaihdetaan ennen kuin mitään vaurioita on ehtinyt tullakaan, Marko Ketola tuumaa.

Vanha katto purettiin kattotuolia myöten pois. Tilalle laitettiin tuuletusrima, aluskate, toinen tuuletusrima, ruoteet sekä pelti. Myös vesikourut ja kulkusillat uusitaan. Myös Petäjälahden jätevesijärjestelmä imeytyskenttineen uusittiin nykysäädösten mukaiseksi ja lopuksi käsitellään vielä laituri ja terassi. Valmista tulee kesäkuun aikana.

Remontin toteuttavat kunnan omat työntekijät Marko Ketola, Erkki Vesterinen ja Jarkko Kyllästinen.

Kunnan palvelusihteeri Ulla Niemenmaa iloitsee siitä, että kevään runsaiden peruutusten jälkeen Petäjälahtea vuokrataan myös Lomarenkaan kautta taas ahkerasti. Kesän vuokraustilanne näyttääkin jo mukavan täydeltä. Myös kattoremontin aikana Petäjälahdessa on ollut vuokralaisia viikonloppuisin. Niemenmaan mukaan myös vesikriisin aikaan Petäjälahdella oli todella paljon käyttäjiä, koska kiinteistöllä on oma porakaivo.

Vuokraamistoiminnankin vuoksi Petäjälahtea on hyvä päivittää ja pitää kunnossa. Pientä ehostusta tehdäänkin jatkuvasti ja muutama vuosi sitten valmistui mittava sisätilaremontti, jossa uusittiin kylpyhuone, sauna ja takka. Niemenmaa katselee, että kellastuneeseen puumökkiin saisi lisää valoisuutta maalaamalla sisäkattoa valkoiseksi tai puhkaisemalla jopa isomman ikkunan järvelle päin. – No nyt on taidettu katsoa liikaa Huvilaa ja huussia, Ketola veistää. – SK