MiKo Asennus vuokrasi tilaa käsityökoulusta (Juttu vain tilaajille)

MiKo Asennuksen toinen veljeksistä, työnjohtaja Jesse Koivuoja, on tyytyväinen yrityksen uusiin varastotiloihin Petäjävedellä – etenkin keskeisen sijaintinsa ja edullisen hintansa puolesta. MiKo Asennus Oy on vuokrannut täältä varastohallin ja työmiesten asunnon ainakin tämän vuoden loppuun, sillä suurin osa työmaista on nyt Jyväskylän seudulla. Jesse Koivuojan kanssa työhommissa kulkee mukana Tintti-koira.

MiKo Asennus vuokrasi tilaa käsityökoulusta

Keravalainen MiKo Asennus Oy on vuokrannut noin 250 neliön tilat Petäjäveden entisestä käsi- ja taideteollisesta oppilaitoksesta. Siltojen rakentamiseen erikoistunut yritys etsi varasto- ja varikkotiloja Keski-Suomesta ja totesi Petäjäveden kunnan tarjoamat tilat itselleen sopivimmaksi. – Meillä on Keravalla toimisto ja Sipoossa sekä Oulussa varasto- ja varikkotilat. Nyt meille on tullut useampia työmaita Keski-Suomesta, joten tarvitsemme myös sinne varastotiloja ja ehkä pienen toimistonkin, toimitusjohtaja Joni Koivuoja MiKo Asennus Oy:stä kertoo.

– Etsimme tiloja Jyväskylästä, mutta sieltä ei oikein löytynyt mitään sopivaa. Petäjäveden kunta markkinoi näitä tiloja ja tämä oli meille hyvä ratkaisu. Meillä on alkamassa työmaa Keuruulla ja Petäjävedeltä löytyi myös majoitusta työmiehillemme, Koivuoja kertoo.

Tällä hetkellä MiKo Asennuksen työmiehet tulevat kauempaa, mutta Koivuojan mukaan heidän on tarkoitus palkata myös paikallista väkeä Keski-Suomesta.

– Meillä on tarvetta muottipuolen osaajille, raudoittajille, betonimiehille sekä tasoitus- ja pinnoitustyöntekijöille. Mielellään otamme vastaan, jos joku tulisi tarjoamaan itseään töihin, Koivuoja toteaa.

Muottivalutöitä yritys tekee jonkin verran myös teollisuudelle, mutta Koivuojan mukaan suurin osa yrityksen töistä on nyt ollut siltojen rakentamista ja korjaamista.

– Muotteja rakennamme myös Petäjävedellä, eli lämpimän säilytystilan lisäksi tarvitsemme rakentamiseen soveltuvaa tilaa. Petäjävesi on hyvällä paikalla, sieltä pystymme liikuttelemaan tavaroita työmaille tarpeen mukaan, Koivuoja sanoo.

– Tarkoituksena meillä on pysyä Petäjävedellä pitemmänkin aikaa. Tulevaisuus näyttää, riittävätkö nämä tilat, vai harkitsemmeko esimerkiksi oman tontin ostamista.

Kunnan omistamassa entisessä käsi- ja taideteollisessa oppilaitoksessa on yhteensä tilaa 2577 neliötä. MiKo Asennus on vuokrannut tilat F-siivestä toukokuun alusta lähtien, lisäksi käsityökoulun kiinteistössä on ollut pienimuotoista varastointitoimintaa ja puuntyöstötiloissa on kokoontunut kansalaisopiston ryhmä.

– Teemme parhaillaan kartoitusta, olisiko kiinteistössä tiloja, joita voisi kehittää ja vuokrata yksityisille käyttäjille. Tarkoitus olisi, että tiloja saataisiin vuokrattua enemmänkin. Kiinteistö on nyt vajaakäytöllä, mutta kuluja siitä on koko ajan, Petäjäveden kunnan tekninen johtaja Mikael Nummi toteaa. – TL