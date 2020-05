Kylänraitti päällystetään, puita karsitaan ja mökkiläisille vesipiste (Juttu vain tilaajille)

Torstain katselmuksessa kuntatekniikan insinööri Marko Riihimäki, Ely:n aluevastaava Marja Laavisto, YIT:n Keuruun aluerakentamisen työmaapäällikkö, petäjävetinen Harri Silander ja Ely:n yksikön päällikkö Jari Mikkonen suunnittelivat korjaustöiden yksityiskohtia. Kirkkotien koivut kaadetaan.

Kylänraitti päällystetään, puita karsitaan ja mökkiläisille vesipiste

Kesän aikana Keski-Suomen Ely-keskus ja Petäjäveden kunta korjaavat ja päällystävät kirkonkylän tiet Kirkkotien, Asematien, Rantatien ja Tavaratien, joka vie puunlastauspaikalle.

Teiden korjaustyöt aloitetaan parin viikon sisällä ja päällystystyöt tehdään heinäkuussa. Teitä ei missään vaiheessa katkaista kokonaan, mutta koko kesän korjaustyöt tulevat jotenkin näkymään katukuvassa muun muassa työmiehinä ja -koneina.

Koivuille lähdöt

Samalla Kirkkotien kauniit koivut joudutaan kaatamaan.

Kuntatekniikan insinööri Marko Riihimäen mukaan puiden juuret ovat ongelmallisia sadevesikaivojen ja myös mahdollisten vesiputkiremonttien suhteen. Lisäksi osa puista on lahoja ja koivujen runsaat lehvistöt heikentävät katuvalaistuksen tehoa.

Osa puista pyritään säilyttämään ja kaadettujen puiden tilalle istutetaan uusia. Samasta syystä jo viime kesänä puita kaadettiin Kirkkotien alikulkutunnelin läheltä.

Katuremontin yhteydessä tarkistetaan kylänraitin valaistusasioita ja tarvittaessa niitä päivitetään.

Korjaustöiden verollinen kustannusarvio on 261.000 euroa, josta Keski-Suomen Ely-keskus kustantaa 195.000 euroa ja kunta 66.000 euroa. Hanketta on alettu suunnittelemaan jo kaksi vuotta sitten.

Korjaushanke liittyy muutokseen, jossa korjattavat tiet vaihtuvat lokakuun alusta katumerkityiksi ja niistä tulee Ely:n sijaan kunnan hallinnoimia. Vastaavanlaisia kylänraittiremontteja Ely on tehnyt jo esimerkiksi Keuruulla ja Korpilahdella.

Tekninen toimi rakennutti perjantaina Varikolle (Rantatie 2) uuden vesipisteen kuntalaisten ja etenkin kunnan kesäasukkaille; vesipisteestä voi hakea juomavettä omaan astiaan. Varikon alueella oli jo valmiiksi kameravalvonta. Vehkasuon lähde Kintaudella on edelleen käyttökiellossa, vaikka siitä kertovat kyltit revitään jostain syystä jatkuvasti alas.

Tällä viikolla sukeltaja kävi tarkistamassa Uimalan pohjan ja siellä on nyt turvallista uida. Uimalan sauna avaa koronakevään tauon jälkeen ovensa ensi viikolla ja varauksia voi tehdä kirjaston kautta. – SK

