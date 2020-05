KSVV jatkaa liittymien rakentamista (Juttu vain tilaajille)

Kaikille Petäjäveden sisääntuloväylille on pystytetty KSVV:n liittymämainokset. Laajakaistaliittymän voi saada edelleen 99 euron kampanjahintaan.

KSVV jatkaa liittymien rakentamista

Keski-Suomen Valokuituverkot Oy jatkaa valokuituliittymien ja verkon rakentamista toukokuussa myös Petäjävedellä.

– Ensisijaisesti rakennetaan normaalihintaisia valokuituliittymiä. Tarjousliittymiä tehdään lisäksi sadalle asiakkaalle ja katsotaan sitten tilannetta, toimitusjohtaja Janne Paunonen kertoo. – Nyt rakennetaan yhtiön omalla tulorahoituksella, hän lisää.

Yhtiö rakentaa jo aikaisemmin tilattuja liittymiä pääasiassa Petäjäveden keskustaan, kuten Halkokankaalle. – Liittymän rakentaminen edellyttää nyt asiakasrypästä tai muuten hyvin edullista rakentamista. Tyypillisesti naapurustossa tulee olla useampi talous, jotka hankkivat liittymän.

Näihin naapurustoihin on myyjä ollutkin jo yhteyksissä. – Aika laajasti me näitä liittymiä nyt vedetään. Meillä on jo keskustassa kattava runkoverkko, johon on edullista rakentaa lisää liittymiä.

KSVV:n kampanjatilauksia 99 euron hintaan on myyty vuoden 2017 lopusta ja eniten niitä myytiin vuonna 2018. Edelleen kampanjaliittymän saa alle sadan euron hintaan, jos naapurustoon verkkoa rakennetaan.

– Olemme liittymän tilanneisiin asiakkaisiin yhteydessä ja varmistamme vielä, että he edelleen haluavat hankkia liittymän. Kampanjahintaisen liittymän tilaajat eivät ole vielä maksaneet liittymismaksujaan, vaan ne maksetaan sitten kun yhteys toimii. Meillä kuukausimaksut ovat noin 25 eurosta ylöspäin ja nopeuden saa 10 megasta yhteen gigaan asti, Paunonen kertoo.

Kaivuutyöt urakoi toivakkalainen Maanrakennus J&J Mynttinen Oy.

Paunonen kehuu, että KSVV:n taloustilanne on viime vuoden tilinpäätöksen mukaan kaiken kaikkiaan hyvä. – Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n tulos oli hyvä noin miljoonan liikevaihdollaan. Emoyhtiölle maksamme lainanhoitokuluja noin 215.000 euroa vuodessa, mutta tämä ei riitä emoyhtiön lainanhoitokulujen hoitamiseen.

KSVV teki viime vuonna liikevoittoa reilu 165.000 euroa, tilikauden tulos oli 145.000 euroa. Liikevaihtoa tuovien yhteyksien määrä oli vuoden 2019 lopussa 2.655 kappaletta. Petäjävedellä on käytössä 371 laajakaistayhteyttä. Kampanjahintaisia uusia tilauksia on yhteensä 1.800 kappaletta.

Viime viikolla saatiin Pohjanmaan käräjäoikeuden päätös, että KSVV:n emoyhtiö eli kymmenen kunnan omistama Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yrityssaneerausmenettely aloitetaan.

Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n lainat ovat lankeamassa kuntien maksettavaksi, ja myös Petäjäveden kunnan viime vuoden tilinpäätökseen on tehty niitä varten pakollinen yli 1,9 miljoonan euron varaus. Todennäköisesti kunta joutuu ottamaan lainaa takausten maksamista varten.

Yli 1,9 miljoonan euron lainatakauksen lisäksi Petäjäveden kunta on ostanut yhtiön osakkeita yli 594.000 eurolla ja Kuuskaistan aikaiseen rakentamisen rahoittamiseen laitettiin noin 680.000 euroa. – SK