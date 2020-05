Koululaisten poissaololupia on Petäjävedellä haettu verrattain vähän (Juttu vain tilaajille)

Kuvaamataidon etäopetuksessa oppilaan miniatyyriveistos “Sotilas mutakylvyssä viettämässä karanteenipäivää”.

Koululaisten poissaololupia on Petäjävedellä haettu verrattain vähän

Koulut palaavat lähiopetukseen huomenna torstaina 14.5. Opetushallitus on korostanut, että kouluissa on lähtökohtaisesti läsnäolopakko ja koulusta poissa olemiseen tarvitaan aina erityinen syy.

Loppukevään koululaisten poissaololupia on Petäjävedellä haettu melko vähän. Alakouluissa on jäämässä pois koulusta 34-35 lasta, mikä on vain 10 prosenttia kaikista 350 alakoulujen oppilaasta. Yläkoulun oppilaista ainakin kymmenen on jäämässä tähän tietoon pois koulusta. Yläkoululla on yhteensä 162 oppilaasta. Lukio jatkaa loppukevään etäopetuksessa.

Myös varhaiskasvatusta koskevat rajoitukset päättyvät eli kehotus lasten hoitamisesta kotona päättyy. Petäjäkallion päiväkotiin on tulossa hoitoon 90-100 lasta, kun tavallinen lapsimäärä on noin 140. Kintauden päiväkodissa jatkaa hoidossa 50 lasta, kun lapsimäärä on kaikkiaan 75. Hoitoon tulevat lapset jakautuvat ryhmiin tasaisesti ja eskareista palaavat lähes kaikki. Lasten vanhempien työtilanne on saattanut muuttua ja osa jää kesälomalle jo heti kesäkuun alussa.

Petäjävedellä ei toukokuun aikana peritä päivähoitomaksuja lapsen poissaolopäiviltä. Myös koko kesälle on suunniteltu päiväkohtaisia hyvityksiä.

Tiistaiaamuna annetut tiedot lapsi- ja oppilasmääristä saattavat vielä jonkin verran muuttua.

Ohjeistuksissa painotetaan, ettei kouluun tai päiväkotiin saa tulla sairaana. Koulussa vältetään tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa ja väljyyttä haetaan tilajärjestelyillä.

Koulukuljetukset järjestetään normaaleja reittejä ja aikatauluja pääsääntöisesti noudattaen, mutta väljyyttä pyritään lisäämään. Kädet on pestävä kotoa lähdettäessä huolellisesti ja koulukyytien aikana suositellaan myös kasvomaskin käyttöä.

Ulkoliikuntapaikat ovat Petäjävedellä jo auki, ja niissä tulee noudattaa yleisiä kokoontumisrajoituksia.

Petäjäveden kuntosali avataan 1.6. Liikuntasalit ovat tavallisestikin kesän ajan kiinni, eikä niitä nytkään avata.

Petäjäveden kunta ei koronatilanteen vuoksi järjestä kesäkuussa perinteisiä lasten päiväleirejä. Viime kesältä tutut lasten liikuntaleirit kuitenkin ovat näillä näkymin toteutumassa 22.-26.6. kirkonkylällä aamupäivisin ja Kintaudella iltapäivisin.

Liikuntaleiri tarjoaa esi- ja alakouluikäisille hyvää kesätekemistä kavereiden kanssa monipuolisesti liikkuen. Tavoitteena on hiljalleen päästä liikkumaan, harrastamaan ja ulkoilemaan annettuja ohjeita tarkoin noudattaen sekä pyrkiä tutustumaan monipuolisesti erilaisiin liikunta- ja harrastusmuotoihin. Ilmoittautuminen sekä tarkempaa tietoa www.liikuntaleiri.com.

Petäjäveden kirjastossa päästiin aloittamaan lainaus jo viime perjantaina. Kirjastot avataan hallituksen linjauksella vasta 1.6., mutta jo nyt aineistoa voi varata Keski-Kirjastojen sivuilla tai ottamalla suoraan yhteyttä Petäjäveden kirjastoon. Varaamansa aineiston voi noutaa kirjaston alaovelta etukäteen sopimalla arkisin kello 10-16 välisenä aikana. Myös Petäjäveden kirjaston palautusluukku on taas käytössä.

Petäjäveden seurakunnassa aletaan pikkuhiljaa palamaan myös tavalliseen menoon ja jumalanpalveluksia ja ehtoollisia voidaan viettää kirkoissa 1.6. alkaen. Jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja seurakuntatilaisuuksissa suurin sallittu henkilömäärä on 50. Rippikoulut järjestetään turvallisuus huomioiden ja leirit järjestetään aikaisintaan juhannuksen jälkeen.

Yli 70-vuotiaita ja riskiryhmiin kuuluvia kehotetaan edelleen välttämään fyysistä kanssakäymistä toisten kanssa. Etätyösuositus jatkuu toistaiseksi. – SK