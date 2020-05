Korona vei taksiasiakkaatkin (Juttu vain tilaajille)

Koronaviruksen pysäyttämiseen tähtäävät rajoitustoimet ovat saaneet myös taksit lähes pysähdyksiin. Carita Autiolla ajot ovat vähentyneet jopa 80 prosenttia.

Korona vei taksiasiakkaatkin

Koronavirusepidemia on vaikuttanut todella paljon moniin yrittäjiin. Kärsijöinä ovat olleet myös taksiyrittäjät.

Etupäässä koulukyytejä ajavan Juha Kortemäen ajot loppuivat, kun koulut laitettiin kiinni maaliskuun puolivälissä. – Kun koulut oli suljettu, otettiin koululta minuun yhteyttä ja kerrottiin, että muutama kuljetettava oppilas on lähiopetuksessa. Heitä olen nyt sitten kuljettanut, mutta ajettavat kilometrit, ja sitä kautta tulot, ovat pudonneet rajusti, Kortemäki kertoo.

– Koulukyytien välissä olen ajanut vanhuskyytejä eli sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisia kunnan maksamia kyytejä. Nekin ovat lähes loppuneet, kun vanhukset pysyvät kotonaan. Eli todella hiljaista on ollut. Palkatun kuljettajan olen joutunut lomauttamaan.

Omaa tilannettaan Kortemäki ei surkuttele. – Tiedän, että joillakin on asiat vielä paljon huonommin. Minä saan sentään auton kiinteät kulut maksettua, Kortemäki toteaa.

Ihmiset pysyvät kotonaan

Carita Autio kertoo, että hänellä ovat kyydit vähentyneet jopa 80 prosenttia.

– Se, paljonko pudotusta on tullut, riippuu vähän siitä, mihin keskuksiin kuuluu. Minä olen ajanut kunnan kyytejä eli sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain kyytejä ja ne ovat lähes loppuneet, kun ihmiset eivät liiku, Autio sanoo.

– Suunnittelin liittyväni Kela-kyytejä tarjoavaan keskukseenkin, mutta nyt liittyminen ei kyllä kannata. Liittymismaksu on iso, eikä sitäkään kautta ole nyt kyytejä paljoa tarjolla. Aluetaksin kauppakassi-palvelussa olen mukana, mutta sitä kautta ei tilauksia ole tullut.

– Nyt on ollut hyvää aikaa lenkkeillä ja pitää yllä omaa kuntoaan. Huono asia on tietysti se, että maksut juoksevat koko ajan, Autio toteaa ja kertoo, että Suomen Taksiliitto on patistellut kuntia käyttämään nyt taksien palveluja. – Ei se ole kenenkään etu, jos taksit täältä häviävät, Autio sanoo.

Muun muassa Kela-kyytejä ajava Jouko Mäkinen kertoo, että hänellä ajot ovat vähentyneet puoleen.

– Kela-kyytejäkin on nyt todella vähän, ihmiset käyvät vain aivan välttämättömimmissä hoidoissa. Sellaisten asiakkaiden kuljettamista varten, joilla epäillään koronavirustartuntaa, keskus kyseli erikseen tilatakseja, joissa takaosan saa eristettyä, Mäkinen kertoo.

– Muitakaan kyytejä ei nyt paljoa ole, kun ihmiset eivät liiku, ja kaikki ravintolat ja kahvilat ovat kiinni. Joitakin vakioasiakkaita olen käyttänyt kaupassa, mutta muuten on hiljaista. En kuitenkaan ole vielä seisontaankaan autoa laittanut. Tiedän, että jotkut ovat laittaneet autonsa seisontaan, mutta minä ostin juuri vuosi sitten uuden auton, kyllä sillä olisi vielä ajettava. Täytyy yrittää kitkutella ja toivoa, että tämä tästä parin kuukauden sisällä normalisoituisi. Talous ei kestä kovin montaa kuukautta sitä, että menot ovat suuremmat kuin tulot, Mäkinen sanoo.

Taksikoppi tuli tarpeettomaksi

Taksikoppia Petäjävedellä ei ole ollut huhtikuun alusta lähtien. Se muutos ei liity koronaan, vaan pari vuotta sitten toteutettuun lakiuudistukseen, joka poisti takseilta asemapaikan ja päivystysvelvollisuuden.

Ennen lakimuutosta taksikopin vuokran jakoi seitsemän taksiyrittäjää, jotka hoitivat porukalla kirkonkylällä ympärivuorokautista päivystystä. Kun päivystysvelvollisuus poistui, vuokranmaksajat alkoivat vähentyä ja viimeksi taksikopin vuokrista vastasi kaksi yrittäjää. Lopulta taksikoppi katsottiin tarpeettomaksi. – TL