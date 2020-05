Kokkilaan Petäjäveden suurin aurinkovoimala (Juttu vain tilaajille)

Kokkilan tilayhtymä työllistää yhden ulkopuolisen työntekijän ja kausittain enemmänkin. Tilalla on 150-160 lehmää, tämä kuva on otettu ”vasikkaosastolta”. Rouvat pääsevät laitumelle pian kelien lämmitessä.

Kokkilaan Petäjäveden suurin aurinkovoimala

Kokkilan tilalle asennettiin viime viikolla yhteensä 144 paneelin aurinkovoimala – ja kyseessä on Petäjäveden suurin aurinkovoimala. 72 paneelia asennettiin vanhan 120-vuotiaan kivinavetan katolle ja toinen mokoma apevaraston katolle. Pyöreän navetan katto olisi ollut paneeleille liian pehmeä ja navetan pöly olisi vähentänyt niiden tehoa.

Kannattava sijoitus maatilalle

Aurinkosähkö kattaa noin kolmasosan maatilayhtymän sähkönkulutuksesta, kun kulutus on yhteensä noin 130.000 kilowattituntia sähköä vuodessa. Tavoitteena on, että uusi voimala tuottaa sähköä noin 40.000 kilowattituntia vuodessa.

Aurinkosähkö tulee kaikkeen kulutukseen tilayhtymän pääkeskuksen kautta ja mahdollinen ylimääräinen energia myydään energiayhtiölle eteenpäin. Aurinkovoima ei vielä riitä kaikkeen sähkönkulutukseen, mutta hyvänä päivänä se voi riittää sen päivän kulutukseen.

Kokkilan tilan aurinkovoimalan suunnitteli ja toteutti Lem-Kem Oy ja myi Lantmännen Agro.

Lem-Kemin tekninen asiantuntija löytyi sattumoisin omalta kylältä, ja paljon reissuhommia tekevän Jouni Heiskasen mukaan nyt juuri maatilat investoivatkin paljon aurinkovoimaan. – Maatiloille ympäri Suomen käy nyt hyvin kauppa.

Maatiloille on aurinkovoimalan perustamiseen tarjolla hyvin investointitukea. Kokkilan tilayhtymä sai Ely-keskuksen kautta 40-prosenttisen investointituen, eikä ilman sitä olisi näin massiiviseen investointiin lähdettykään mukaan. Investointipäätös tehtiin viime syksynä ja sitä ennen tehtiin tuen edellyttämä energiaselvitys.

– Tavoitteena on, että pääsisimme alle euron per watti, Topi Kokkila arvioi.

Paneeleille saatiin myös 25 vuoden takuu.

Petäjävedellä on muitakin maatiloja, joissa on aurinkovoimaa käytössä ja hyvät kokemukset kiirivät Kokkilan veljestenkin korviin. Myös Valio tähtää maidontuotannossa hiilineutraaliin toimintaan, ja se tavoite on myös osa aurinkovoimaan siirtymisessä.

Heiskasen mukaan monella on kesämökillään pienet aurinkopaneelit ja myös omakotitaloihin niitä hankitaan koko ajan enemmän. Pienimpien voimaloiden hinnat asennettuina lähtevät noin 6.000 eurosta ylöspäin. Yksityishenkilöt saavat aurinkopaneelien asentamisesta kotitalousvähennyksen.

Paneelit asennetaan yleensä etelään päin ja mahdollisimman kauas teistä ja muista pölynlähteistä. – Paneeleille ei tarvitse tehdä mitään. Sade pesee ne, eikä lumia tarvitse pudottaa, Heiskanen kertoo.

– Kun sähkön hinta nousee, niin tämän kannattavuuskin paranee. Sähköauton lataamiseenhan tämä olisi muuten ihan paras ratkaisu, Otto Kokkila toteaa.

Aurinkopaneelien asennuksen yhteydessä kaivettiin pihaan isompi sähkökaapeli, jotta jatkossa lehmien aperuuan sekoitus onnistuu myös sähköllä. Tänä kesänä laajennetaan myös umpilehmänavettaa, jonne lehmät pääsevät ”äitiyslomalle” silloin, kun eivät ole lypsyssä.

Myöhäinen kevät on vaikuttanut kevättöihin. Vielä viime viikolla oli viljankylvöt vielä kokonaan aloittamatta. – Onneksi meillä on reilusti rehua varastossa, Topi Kokkila tuumaa.

Kokkilan tilalla on ollut jo pitkään oma hakekattila, joka tuottaa kaiken lämmön.

Viime kesänä tilalle hankittiin 15 kanaa, ja sen suhteen ollaan nyt kokonaan omavaraisia. Kanoille voi myös antaa ruuantähteitä, jolloin ei synny ruokahävikkiä. – SK

Vaihtelevasta säästä huolimatta viime viikolla asennettiin Kokkilan tilalle uusi aurinkovoimala. Paneelit hankittiin Lantmännen Agron kautta ja Lem-Kem Oy vastasi toteutuksesta ja suunnittelusta. Katolla Lem-Kemin asentaja, jalat maassa maatilayhtymän Otto ja Topi Kokkila sekä Lem-Kemin tekninen asiantuntija, petäjävetinen Jouni Heiskanen.