Kohta päästään pömpeliin (Juttu vain tilaajille)

Uusissa äänieristetyissä sohvissa voi rauhoittua, lukea ja nauttia hiljaisuudesta.

Kirjastoon lukupömpelit

Poikkeusajan sulun jälkeen kirjastot ovat saaneet reilun viikon verran lainata asiakkailleen varattua aineistoa. Suomen kirjastoilla on lupa avata sisätilansa kesäkuun alusta alkaen hallitusti ja asteittain.

– Emme vielä tiedä mitä tämä käytännössä tarkoittaa, mutta ministeriöiltä on tulossa asiaan ohjeistusta lähiaikoina, kirjastonjohtaja Heli Laitinen toteaa.

Keski-Kirjastojen sivuilta tai ottamalla yhteyttä suoraan Petäjäveden kirjastoon voi varata aineistoa, jonka voi sitten hakea etukäteen sopimalla. Alaovella onkin nyt saatu rampata pohkeet pinkeinä, ja myös palautuksia kirjaston luukkuun on tehty mukavasti.

Petäjäveden omatoimikirjastohanke etenee koko ajan yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Tavoitteena on, että valmista on tämän vuoden aikana.

Sillä aikaa, kun kirjasto oli koronaepidemian vuoksi suljettu, on valmisteltu omatoimikirjastoa karsimalla aineistoa. Nyt kaunokirjallisuuden osalta on poistettu ja varastoitu kirjoja noin 30 hyllymetrin verran. Työtä jatketaan seuraavaksi tietokirjallisuuden osalta.

Aineistoa karsimalla saadaan tiloihin ja hyllyihin väljyyttä, mikä on mahdollistanut myös uusien ”lukupömpelien” sijoittamisen. Äänieristetyt sohvat pöytineen ovat rauhoittumista ja rauhallista lukuhetkeä varten. Kaksi on romaanihyllyjen välissä, yksi lastenosastolla ja näkymät ovat ikkunoihin päin. – Asiakkaamme toivovat melko perinteisiä asioita kuten hiljaisuutta ja lukurauhaa, ja tällä pyrimme vastaamaan entistä paremmin toiveisiin.

Väljyyden myötä myös esittelyhyllyjä on saatu lisää ja omatoimikirjastossa niitä pitää ollakin, jotta asiakkaat löytävät helposti luettavaa.

Myös sulun aikana on kirjastoon tullut joka viikko uutuuksia. – Olihan se surku, kun pöydällä odotti vaikkapa Enni Mustosen uusin Pukija, johon on 20 varausta, mutta ei voinut antaa kirjaa vielä luettavaksi. Kyllä asiakkaita on ollut ikävä, kirjastovirkailija Sirpa Koivisto huokaa. – SK