Mustakurkku-uikku viihtyy rehevissä vesissä.

Ensimmäisiä pääskyjä on jo nähty

Huhtikuun kylmillä säillä lintujen kevätmuutto oli pitkän aikaa melko vaisua. Silti suuri osa varhaisista muuttajista, kuten peipot ja rastaat, on jo saapunut pesimäpaikoilleen. Metsät raikuvat niiden laulusta. Koleudessa piristystä toi harvinainen harmaasorsakoiras, joka viihtyi reilun viikon ajan sinisorsien seurassa Piesalankylällä Majaniemen rannoilla. Hanhimuuton yhteydessä kirjattiin puolestaan metsähanhien joukossa jokunen tundrahanhi ja merihanhi. Myös kanadanhanhia tavattiin muutaman kerran. Salmensillan lähivesillä on nähty nokikana, josta ei joka vuosi tehdä havaintoja Petäjävedellä.

Viime viikolla muutto sai jälleen uutta puhtia säiden vihdoin lämmettyä. Niinpä ensimmäiset räystäs- ja haarapääskyt, kirjosiepot ja leppälinnut ovat jo tulleet. Näiden lajien tulo on nyt ajoittunut kutakuinkin tavanomaiseen aikaan alkukevään ensirynnistyksen laannuttua. Näitä hyönteissyöjiä on kuitenkin vielä hyvin vähän ja niiden muutto onkin vähitellen voimistumassa. Muista hyönteissyöjistä muun muassa pajulinnut, kertut, kerttuset ja sirkkalinnut ovat tulossa vasta tulevien viikkojen aikana. Milloin ensimmäiset ruisrääkät narauttelevat heinäpelloissa tai tervapääskyt viuhuvat taivaalla riippuu tulevista säistä.

Pohjoiseen matkaavien kahlaajien muutto on jo alkanut, mutta voimistuu yhä vielä lähiviikkoina. Vappuviikonlopulla tuulen käännyttyä etelän kantille oli heti liikkeellä liroja, kapustarintoja, pikkukuoveja ja jokunen suokukkokin. Piesalankylän peltoaukealla kapustarintoja näkyi jo kymmenpäisenä parvena. Parilta viime kesältä tuttu meriharakka on taas palannut Kirveslahteen Rantatien varteen. Taitaapa pesintäkin olla jo alkamassa. Laji on kovasti yleistynyt Keski-Suomessa ja Petäjävedelläkin on useampi pesivä pari.

Lähiviikkoina voi etenkin isommilla järvenselillä nähdä lepäilemässä pohjoiseen matkalla olevia arktisia vesilintuja kuten alleja, sotkia, mustalintuja ja pilkkasiipiä. Jokunen parvi arktisia hanhiakin muuttanee tätä kautta. Kiikari kannattaa pitää mukana patikointiretkellä!

– Lauri Ijäs