Eemil Helander maastohiihdon nuorten maajoukkueeseen

Maastohiihdon maajoukkueet on nimetty kaudelle 2020-2021 ja petäjävetinen Eemil Helander on valittu maastohiihdon nuorten maajoukkueeseen, St1-ryhmään.

Maajoukkue harjoittelee viime vuoden tapaan isolla ryhmällä ja joukkueeseen on nimetty yhteensä 21 urheilijaa. Naisia joukkueeseen on valittu yksitoista, miehiä joukkueessa on kymmenen. – Halusimme jatkaa viime vuoden mallilla ja harjoitella isolla ryhmällä. On tärkeää saada nuoria maajoukkueharjoittelun piiriin, toteaa päävalmentaja Teemu Pasanen.

Maajoukkueen valmennusprosessit ovat jo käynnissä ja urheilijoiden testit sijoittuvat kesäkuulle. Maajoukkueen yhteinen leiritoiminta käynnistyy kuitenkin vasta loppukesästä. – Ensimmäiset suunnitelmat leirityksistä on tehty. Aloitetaan yhdessä heinä-elokuun vaihteessa Vuokatissa, jossa on myös rullahiihdon SM-kilpailut. Siellä on ensimmäinen virallinen kokoontuminen. Pääpaino tulee olemaan kotimaan leireissä ja lokakuussa olisi tarkoitus pitää korkeanpaikan leiri ulkomailla, kertoo Pasanen.

Maastohiihdon nuorten joukkueiden rakenteissa on tehty muutoksia ja alle 23-vuotiaille on luotu oma harjoitteluryhmänsä. Valmennustoiminta tapahtuu Vuokatissa Vuokatti-Ruka Olympiavalmennuskeskuksen harjoitusryhmän mukana. Ryhmä toimii päivittäisvalmennuspohjalta, mutta harjoittelua tehostetaan myös leiriviikoilla. Ryhmän vastuuvetäjänä toimii Glenn Lindholm.

– Valmentajien keskusteluissa on herännyt toive perustaa U23-ikäisille urheilijoille oma harjoitusryhmä, joka tukee matkalle kohti maailman kärkeä ja maajoukkuetta. Vuokatissa on toiminut aikuisten harjoitusryhmä jo useamman vuoden ajan ja nyt tämä toiminta haluttiin laajentaa palvelemaan ja tukemaan U23-ikäisiä yhteistyössä Hiihtoliiton kanssa, kertoo Lindholm.

Ryhmän harjoitteluun on toivotettu tervetulleeksi sparrausavuksi myös Suomen kärkiurheilijat. – Maajoukkueurheilijat ovat aina tervetulleita treeneihin tämän ryhmän kanssa. Nuoret urheilijat saavat kovinta mahdollista sparrausta, se on hieno lisä, toteaa Lindholm.

Nuorten maajoukkue, St1-ryhmä, tulee tekemään tiivistä yhteistyötä Vuokatti-Ruka Olympiavalmennuskeskuksen kanssa. Ryhmän valmentajana toimii Juho Halonen, joka on toiminut viimeiset kaksi vuotta U18-ryhmien valmentajana. – Mukava päästä jatkamaan U18-ryhmästä tuttujen ikäluokkien kanssa. Virallinen leiritystoiminta alkaa loppukesästä, mutta valmennusprosessit pyörähtävät heti käyntiin, kertoo Halonen.