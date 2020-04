Yritystukia on haettu ja rahaa on jo myönnettykin (Juttu vain tilaajille)

Koronakriisi voi tuoda yrittäjyyteen myös uusia näkökulmia, yhteistyökuvioita ja innovaatioita. Hakamaan lammastilalla innovoitiin tilan oma jäätelö sekä uusi metsäretki-konsepti. Paljon on kuitenkin Petäjävedelläkin ollut totaalista yritystoiminnan ja työn loppumista, lomautuksia, irtisanomia, liiketilojen suljettuja ovia ja kuivuneita kassavirtoja.

Yritystukia on haettu ja rahaa on jo myönnettykin

Suomessa yrittäjät voivat nyt koronavirustilanteessa hakea tukea toimintaansa ja kehittämiseensä.

Kuntien myöntämä, Työ- ja elinkeinoministeriön 2.000 euron kertakorvaus on tarkoitettu päätoimisille yrittäjälle, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjäavustusta voidaan myöntää yksityiselle elinkeinonharjoittajalle tai toiminimelle, kommandiittiyhtiöille, avoimille yhtiöille, osakeyhtiöille tai osuuskunnalle. Sitä voidaan myöntää myös kevytyrittäjille ja freelancereille. 2.000 euron korvaus on tarkoitettu yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten tilojen ja laitteiden kustannuksiin sekä kirjanpito- ja muihin toimistomenoihin, mutta ei yrittäjän palkkaan.

Hakemuksessa tulisi osoittaa, että yritystoiminnan merkittävä heikkeneminen 16.3. jälkeen johtuu koronaepidemiasta. Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia. Jos yrityksen aikaisempi tilinpäätös ei sekään imartele, pitää hakemuksessa pystyä perustelemaan yrityksen elinvoimaisuus.

Petäjävetiset yritykset hakevat 2.000 euron avustusta Kehittämisyhtiö Keulinkin kautta, jossa hakemukset esikäsitellään ja niistä annetaan lausunto. Petäjäveden kunta tekee varsinaiset tukipäätökset ja myöntää ja maksaa tuet hakujärjestyksessä.

– Tukea voi hakea elokuun loppuun saakka, eikä raha voi periaatteessa loppua kesken. Jos kunnalta loppuu raha, sitä voidaan hakea lisää, Petäjäveden Yrittäjien puheenjohtaja Soile Juntunen kertoo.

Tähän mennessä Keulinkille on tullut Petäjävedeltä 13 hakemusta, joista viisi on toimitettu eteenpäin kuntaan. Kaksi hakemusta odottaa toimittamista kuntaan – niitä viedään eteenpäin nin kerran viikossa. Ja loput kuusi on Keulinkilla vielä käsittelyssä.

Petäjäveden kunta on hyväksynyt tähän mennessä neljä hakemusta.

Uusia innovaatioita ja suljettuja ovia

– Kunnan ja yrittäjäyhdistyksen pitäisi olla nyt todella yrittäjien tukena hakuprosessissa ja ihan muutenkin, Juntunen toteaa. – Toiveissa on ollut, että aamukahvityyppisiä tapaamisia järjestettäisiin etäyhteyksien kautta.

– Yritystukien hakemisesta on tullut kyselyjä jonkin verran, mutta tosi hyvin meidän yrittäjämme ovat perillä näistä tarjolla olevista tuista, ja tietoa niistä on ollut hyvin saatavilla.

Juntunen muistuttaa, että positiivinen asennoituminen poikkeustilaa kohtaan kantaa pitkälle. Eteenpäin on mentävä vaikeuksista huolimatta. – Uskon, että tilanne poikii myös jotain hyvää, koska jokainen joutuu nyt miettimään uudestaan omia periaatteitaan ja toimintatapojaan. Kun käy pohjalla, joutuu miettimään kuinka siitä selviää, Juntunen miettii.

– Usein arjessa on niin kiire, että sitä tekee asiat tutulla rutiinilla, niitä kuitenkaan kyseenalaistamatta. Tämä tilanne tarjoaa hyvän hetken pysähtyä ja miettiä, miten voisi kehittää yrityksensä toimintaa tulevaisuudessa. Monella on nyt esimerkiksi verkkokauppamyynti kasvanut.

Petäjävedelläkin on syntynyt uusia innovaatioita ja uudenlaista yrittäjien välistä yhteistyötä ja etätyö on tarjonnut uusia työnteon mahdollisuuksia. Juntunen uskookin, ettei esimerkiksi etätyön suhteen paluuta varmasti ole kokonaan entiseen.

Paljon on kuitenkin Petäjävedelläkin ollut totaalista yritystoiminnan ja työn loppumista, lomautuksia, irtisanomia, liiketilojen suljettuja ovia ja kuivuneita kassavirtoja. Juntunen ihmettelee, kuinka totaalisesti tällainen koronavirusepidemia onkin lamauttanut kaiken ja pysäyttänyt maailman.

– Ehkä samalla kuitenkin perhekeskeisyys kasvaa ja pinnallisiin asioihin keskittyminen ottaa takapakkia.

Tukea Ely:stä ja Business Finlandista

Yrittäjät ovat voineet ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi ja heillä on koronatilanteessa mahdollista saada työmarkkinatukea. – Varsinaisesti tukea voi kuitenkin hakea vasta sitten, kun voi kirjanpidossaan osoittaa liiketoiminnan vähintään 30 prosentin laskun. Toisaalta jos yrityksen ovet ovat kiinni, niin liikevaihdon tippuminen on aika selvä, Jutunen arvioi.

– Tavallisenakin aikana pitäisi yrittäjän työttömyysturva olla mielestäni nykyistä parempi. Tukea han saa vasta, kun on lopettanut yritystoimintansa kokonaan, vaikka olisikin maksanut itselleen sosiaaliturvamaksuja. Yrittäjälläkin pitäisi olla mahdollisuus ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan ja parempi sosiaaliturva.

Yritykset, jotka työllistävät itsensä lisäksi enintään neljä henkilöä, voivat hakea avustusmuotoista rahoitusta ELY-keskuksesta ja yritykset, jotka työllistävät viisi henkilöä tai enemmän, voivat hakea avustusmuotoista rahoitusta Business Finlandilta.

Juntusen mukaan kaikkia yrityksille tarjolla olevia tukia on haettu myös Petäjävedeltä.

– Ely:n myöntämien tukien hakuehdot muuttuivat niin, että sieltä voi hakea tukea yritykset, jotka työllistävät alle viisi henkilöä. Business Finlandin esiselvitysrahaakin on muutama hakenut ja saanutkin.

Juntunen muistuttaa, että yrittäjien kannattaa kysyä neuvoa ensisijaisesti siltä taholta, jolta on hakemassa tukea. Neuvoja saa myös kunnanjohtajalta, Keulinkilta sekä yrittäjäyhdistykseltä.

– Kannatta lukea myös tarkkaan hakemusten täyttöohjeet. Ely:ltä saa myös todella edullista yrityskonsultointia yritystoiminnan kehittämiseen 30 euron päivähintaan, sitä kannattaa ehdottomasti hyödyntää, Juntunen muistuttaa.

Uutuustuotteena päiväunet puussa

Myös Hakamaan lammastila sai 9.400 euroa Business Finlandilta kehittämisen esiselvitykseen. Yrittäjä Maija Suutarinen kirjoittaa Facebookissa, että kun yhdessä yössä katosi yrityksen kevään ja kesän oletetusta liikevaihdosta 80 prosenttia, mutta kulut jäivät ennalleen, oli katastrofi lähellä.

– Haaveena oli ollut jo pitempään jonkinlaisten majoituspalvelujen tarjoaminen tilalla, vaikka yhteistyöverkostostamme monenlaista majoitusta jo löytyykin, Suutarinen kertoo. – Rahoituksen avulla pystyin nopeasti ostamaan usealta yksinyrittäjältä asiantuntijapalveluja, jotta uusi palvelu saatiin nopeasti myyntiin.

Hakamaan lammastila tarjoaa nyt ilman ihmiskontaktia uutta palvelua: kolmen tunnin eväs- ja päivälepohetkeä metsässä, nuotiopaikalla sekä puuhun asennettavissa teltoissa.

Toisena uutuutenaon tilan oma jäätelö. – Se on tehty hotelleille keitetystä, isoihin pakkauksiin pakatusta hillosta, joka olisi muuten mennyt hävikkiin. Se kun ei vähäsokerisuutensa vuoksi säilyloputtoman kauan. Mutta nyt siitä saadaan jäätelöä myyntiin, Suutarinen kertoo.

– Nyt meillä on uskoa tulevaan ja toivomme, että elämä palaa normaaliksi, vaikkei se välttämättä enää ole ihan samanlaista, mitä se oli ennen maaliskuuta 2020. – SK

Petäjäveden Yrittäjien puheenjohtaja Soile Juntunen.

Hakamaan lammastilalla on nyt mahdollisuus eväshetkeen ja päivälepoon puussa.

Hakamaan hillosta ja homogenoimattomasta maidosta tehtyä jäätelöä – makuina omena, mansikka tai mustaherukka. Kun tuotteen ulkoasu ja etiketit saadaan kuntoon, niin jäätelöt tulevat myyntiin.