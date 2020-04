Yrityksille tukea

Jokainen yritys, jolle koronavirusepidemiasta on aiheutunut liiketoimintaan häiriötä, on oikeutettu hakemaan kehittämisavustuksia ja taloudellista tukea. Työ- ja elinkeinoministeriön tuki yksinyrittäjille on kertaluonteinen 2.000 euron korvaus, ja sitä haetaan omalta kunnalta. Tarkat hakuohjeet tulevat lähiaikoina myös Petäjäveden kunnan kotisivuille.

Ely-keskukselta haettava rahoitus on tarkoitettu yrityksille, jossa työskentelee 1-5 henkilöä sekä elinkeinoharjoittajille (toiminimet), joiden kokoaikaisten työntekijöiden määrä on enemmän kuin viisi työntekijää.

Business Finlandilta haettava rahoitus on tarkoitettu Suomessa toimiville pk-yrityksille (oy, oyj, ay, ky, osk), joilla on 6-250 työntekijää, ja midcap-yrityksille.

Lisäksi yritysten käytettävissä ovat myös toiminnan arviointiin ja suunnitteluun Ely-keskusten yritysten kehittämispalvelut. Analyysi- ja konsultointipalvelujen päivähinta on 30 euroa + alv.

Maa- ja metsätalousministeriö lisää valtiontakauksien myöntövaltuutta 15 miljoonan euron edestä maatilojen maksuvalmiuslainoille. Haku kestää 30.4. asti. Lisätietoja hakuun liittyvistä asioista saa Ely-keskuksesta. Valmisteilla on nyt myös tukirahoitus, joka kohdistetaan maaseutumatkailuyrityksille, maataloustuotteita jalostaville yrityksille sekä muille maaseutumaisten alueiden mikroyrityksille ja maatalouden ulkopuolista yritystoimintaa harjoittaville maatiloille.