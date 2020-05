Törmäyksessä vääntyneet siteet vaihdetaan (Juttu vain tilaajille)

Silta-asennus Mäkelä Oy on rakentanut sillalle teräspalkit, jotka toimivat väliaikaisina apupalkkeina korjaustöiden ajan. Verkkalantien sillan vaurioituneet vaaka-, pysty- ja vinositeet vaihdetaan. Toimitusjohtaja Markus Mäkelä kertoo, että yleensä tällaisilla työmailla käy paljon paikallisia ”asiantuntijoita” juttelemassa, mutta nyt korona-aikana työmaalla ei ole käynyt ketään.

Törmäyksessä vääntyneet siteet vaihdetaan

Verkkalantien siltaan törmäsi syksyllä 2018 puutavara-auton nosturi, joka vaurioitti sillan vaaka-, pysty- ja vinositeitä. Törmäyksen jälkeen sillalle asetettiin kuuden tonnin painorajoitus. Nyt kaikki vaurioituneet osat vaihdetaan uusiin ja vaurioituneiden rakenteiden mukana poistettavat niittiliitokset korvataan soviteruuviliitoksilla.

Korjaustyöt hoitaa Silta-asennus Mäkelä Oy. Valvojana ja konsulttina toimii Sweco Rakennetekniikka Oy:n suunnittelija. Liikennevahingon aiheuttamien vaurioiden korjaustyöt maksaa puutavara-auton liikennevakuutus. Sillan omistaa valtio ja sitä käyttävät pääasiassa yksityistien asukkaat.

Verkkalantien silta on alun perin rakennettu vuonna 1892 rautatietä varten ja alkuperäinen teräsrunko on edelleen kunnossa. Koska kyseessä on vakuutusyhtiön maksama korjaustyö, silta korjataan vain törmäyksen vahinkojen osalta, eikä sitä esimerkiksi maalata kuin uusittavien osien osalta.

Remontin jälkeen tien painorajoitus poistuu. Urakan on tarkoitus valmistua toukokuun loppuun mennessä ja näyttää siltä, että aikataulussa pysytään. – Toki meillä on säävaraus, ja aina kun korjataan vanhaa voi tulla yllätyksiä, toimitusjohtaja Markus Mäkelä sanoo.

Siltarakentamisessa töitä riittää nyt ulkomaita myöten. Petäjäveden työmaalla työskentelee yhteensä viisi työntekijää. Silta-asennus Mäkelä Oy on Kalajoelta, ja työmiehet yöpyvät viikot Maatilamatkailu Kumpusessa. – SK