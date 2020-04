Söpöjä vauvoja ja ilmeikkäitä lapsia (Juttu vain tilaajille)

– Luonnossa on paljon kuvauksellisia yksityiskohtia, Pirta Mattila sanoo. Luontokohteiden lisäksi Mattila kuvaa paljon vauvoja ja isompiakin lapsia.

Söpöjä vauvoja ja ilmeikkäitä lapsia

– Tähän mennessä valokuvaaminen on ollut minulle enemmän harrastus, mutta toivoisin, että siitä tulisi osa-aikainen työ, Pirta Mattila sanoo. Jokin aika sitten hän laittoi ilmoituksen Facebookiin Me Petäjävetiset -ryhmään, ja kuvauskeikkoja onkin jo kyselty.

– Joitakin vauvakuvauksia ja ensi kesän rippijuhlakuvauksiakin, Mattila kertoo.

– Olen kuvannut myös nettisivuille tulevia kuvia, ennen joulua joitakin joulukorttikuvia ja ylioppilaskuvia.

Mieluiten Mattila sanoo kuvaavansa vauvoja ja vähän isompiakin lapsia.

– Lapset ovat niin ihania ja aitoja, kuviin saa ihania ilmeitä. Etenkin vauvojen varpaat ja nyrkit ovat aivan ihania, ja vähän isommista lapsista saa hauskoja kuvia, jotka eivät ole yhtään tylsiä, Mattila sanoo.

Mattilan vauvakuvissa vauvat ovat ihan pieniä, alle kaksiviikkoisia. – Sen ikäiset nukkuvat paljon ja heitä on helppo esimerkiksi kääriä kapaloihin kuvausta varten, Mattila toteaa.

– Vauvakuvauksia varten olen hankkinut siirrettävän taustakankaan, jolla saa kuviin rauhallisen taustan.

Omista lapsista apua

Mattilalla on itsellään viisi lasta, kuudes syntyy kohta. – Omia lapsia on tullut kuvattua paljon. Ja lasten kuvaamisessa siitä on apua, kun äitinä tiedän, minkälaisista asioista lasten kanssa voi jutella, että saa heidät rentoutumaan. Nykyään lapset ovat tottuneet kuvaamiseen, kännyköillä kuvataan paljon, mutta vieras kuvaaja voi saada heidät jännittämään. Kun lapsien kanssa touhuaa muuta, eikä tee kuvaamisesta niin isoa numeroa, lapsi rentoutuu ja hänestä saa aitoja kuvia, joissa persoona tulee esille, Mattila sanoo.

– Lapsia kuvatessa saattaa käydä monesti niin, että paras kuva onkin aivan jokin muu kuin millaista oli suunnitellut. Kun on tilanteessa läsnä ja ottaa paljon kuvia, voi tulla yllättäviäkin otoksia. Sama pätee tapahtumien kuvauksiin; häissäkin näkee monenlaista kuvattavaa, kun seuraa, mitä ympärillä tapahtuu. Ei kannata tyytyä vain ”virallisiin” kuviin.

Mattila on kuvannut myös pikkusiskoaan tämän raskausaikana. – Minusta myös raskausmahat ovat ikuistamisen arvoisia ja kuvaisin mielelläni muitakin raskaana olevia.

Luonnossa hienoja kuvia

Pirta Mattila voitti muutama vuosi sitten Petäjäveden Luonto ry:n järjestämän luontokuvauskilpailun.

– Kuvaan myös mielelläni luontokuvia, ja ihmisiä luonnossa. Luonnossa ihmisistä saa hienoja kuvia, Mattila toteaa ja näyttää kuvia pikkusiskostaan kesäisessä pellossa kukkaseppele päässään.

– Olen kuvannut oikeastaan aina. Isäni kuvasi ja isosiskoni kuvaa, ehkä minulla on jokin valokuvausgeeni, Mattila naurahtaa.

– Ostin muutama vuosi sitten järjestelmäkameran ja innostuin kuvaamisesta uudella tavalla. Viime syksynä ostin vielä paremman järjestelmäkameran ja olen kuvannut enemmän ja enemmän.

Mattila on opetellut kuvaamista pääasiassa kuvaamalla. – Kansalaisopistossa kävin peruskurssin, jossa opin säätämään kameraani siten, että saan sellaisia kuvia kuin haluan. Kävin kansalaisopistossa myös kuvankäsittelykurssin, se liittyy oleellisesti kuvaamiseen, Mattila kertoo.

Haasteena Mattila pitää sellaisten ihmisten kuvaamista, jotka sanovat, ettei heistä saa hyviä kuvia. – Jokaisesta ihmisestä pitäisi olla sellaisia kuvia, joihin he ovat itse tyytyväisiä. Jos ensimmäiset kuvat eivät tyydytä, pitää vaihtaa paikkaa, tai kuvakulmaa. Kuvan pitäisi olla ihana, vaikka siinä näkee itsensäkin, Mattila sanoo. – TL

Pirta Mattilan kuvia: